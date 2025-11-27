रात को सोते समय भजन सुनने से क्या होगा? जानें भजन से कितनी देर पहले खाएं

रात को सोने से समय भजन सुनने से स्ट्रेस को कम करने में मदद मिल सकती है. क्योंकि भजन हमारे मस्तिष्क में अल्फा तरंगें बढ़ाता है. ये अल्फा तरंगें हमारे दिमाग को आराम देती हैं, जिससे हम ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है. बहुत से लोग रात में सोने से पहले भजन सुनना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भजन से कितने देर पहले खाना खा लेना चाहिए. दरअसल रात का खाना हमारे पाचन और नींद में सहायक होने के साथ-साथ बाधक भी हो सकता है. इसलिए रात में हमेशा हेल्दी और लाइट फूड खाने की सलाह दी जाती है. आपको बता दें कि भजन सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि पूरी तरह से वैज्ञानिक तौर पर भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है होता है.

भजन सुनने से शरीर में 'खुशी के हार्मोन' जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन की मात्रा बढ़ सकती है. इसके बाद, सोने से 1-2 घंटे पहले ही हल्का खाना खाने की सलाह दी जाती है.

भजन से कितनी देर पहले खाना खाएं- (Bhajan Se Kitni Der Pahle Khaye)

रात के समय भजन सुनने से 1-2 घंटे पहले ही खाना खाने की सलाह दी जाती है. रात में खाना खाते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि आप आसानी से पचने वाला खाना ही खाएं, जो लाइट और हेल्दी हो. क्योंकि हैवी फूड आपके पाचन को खराब करने का काम कर सकता है.

ये भी पढ़ें- कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं इस तरह के आलू, पड़ सकते हैं लेने के देने, जान लें ये जरूरी बातें

सोने से पहले भजन सुनने के फायदे- (Sone Se Pahle Kab Bhajan Sune)

1. तनाव-

रात में सोने से पहले भजन सुनने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होता है. जिससे अच्छी नींद में मदद मिल सकती है.

2. बेहतर मूड-

भजन सुनने से 'खुशी के हार्मोन' को बढ़ाकर आपके मूड को बेहतर कर सकता है.

3. नींद-

जिन लोगों को नींद न आने की समस्या रहती है उनके लिए रात में भजन सुनना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. भजन सुनने से शरीर आराम की स्थिति में आता है, जिससे गहरी और अच्छी नींद आ सकती है.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)