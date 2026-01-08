स्ट्रे डॉग सुनवाई LIVE: सुप्रीम कोर्ट में दलीलें फिर से शुरू, जानिए हर ताजा अपडेट

सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में फिर से सुनवाई शुरू हो गई है. जस्टिस विक्रमनाथ ,जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच कर रही है सुनवाई. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने स्ट्रे डॉग लवर और स्ट्रे डॉग के खिलाफ दोनों लोगों की दलीलें सुनी. कोर्ट ने कल वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के एक बयान को लेकर उनसे नाराजगी भी जताई.

कोर्ट इस मामले में सभी पक्षकारों- डाग लवर्स, कुत्तो काटने के शिकार लोगों , एनिमल राइट एक्टिविस्ट की ओर से पेश वकीलो की दलीलें विस्तार से सुन रहा है.