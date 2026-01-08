विज्ञापन
विशेष लिंक

स्ट्रे डॉग सुनवाई LIVE: सुप्रीम कोर्ट में दलीलें फिर से शुरू, जानिए हर ताजा अपडेट

सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों मामले में सुनवाई फिर शुरू हो गई है. कोर्ट में कल भी इस मामले में हुई थी सुनवाई.

Read Time: 1 min
Share
स्ट्रे डॉग सुनवाई LIVE: सुप्रीम कोर्ट में दलीलें फिर से शुरू, जानिए हर ताजा अपडेट
स्ट्रे डॉग मामले में सुनवाई
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में फिर से सुनवाई शुरू हो गई है. जस्टिस विक्रमनाथ ,जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच कर रही है सुनवाई. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने स्ट्रे डॉग लवर और स्ट्रे डॉग के खिलाफ दोनों लोगों की दलीलें सुनी. कोर्ट ने कल वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के एक बयान को लेकर उनसे नाराजगी भी जताई. 

कोर्ट इस मामले में सभी पक्षकारों- डाग लवर्स, कुत्तो काटने के शिकार लोगों , एनिमल राइट एक्टिविस्ट की ओर से पेश वकीलो की दलीलें विस्तार से सुन रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Stray Dog, Supreme Court, Sc On Stray Dogs
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com