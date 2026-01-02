विज्ञापन
IPL 2026: जिस मुस्ताफिजुर रहमान के कारण शाहरुख को बता रहे गद्दार, KKR को उसकी कितनी थी दरकार

Shahrukh Khan KKR Team Player Mustafizur Rahman: मुस्ताफ़िज़ुर के नाम 126 अंतर्राष्ट्रीय टी-20 मैचों में 7.20 की इकॉनमी के साथ 158 विकेट हैं. उनके नाम आईपीएल के 60 मैचों में 8.13 की इकॉनमी के साथ 65 विकेट हैं. 

Shahrukh Khan KKR Team Player Mustafizur Rahman: IPL 2026 यानी IPL के 19वें सीज़न के लिए 16 दिसंबर को अबु धाबी में खिलाड़ियों की बोली लगी. 77 खिलाड़ियों के लिए जगह खाली थी जिनमें 31 विदेशी खिलाड़ियों के लिए जगह बनती थी. इनमें से 29 विदेशी खिलाड़ियों की बिक्री हुई. सभी 10 टीमों के पास इस खुले बाज़ार के लिए कुल बजट - 237.55 करोड़ रूपये का था जिसमें से कुल खर्च - 215.45 करोड़ रुपये हुए. कोलकाता नाइट राइडर्स टीम को 13 खिलाड़ी खरीदने थे जिनमें 6 विदेशी खिलाड़ियोंके लिए जगह थी. कोलकाता के पर्स में ₹64.30 करोड़ की रकम थी. 

बांग्लादेशी क्रिकेटर के लिए कोलकाता और चेन्नई में लगी थी होड़

बांग्लादेशी लेफ़्ट आर्म पेसर मुस्ताफ़िज़ुर रहमान के लिए बोली के दौरान चेन्नई और कोलकाता की टीमों में होड़ लग गई. आख़िरकार 2 करोड़ रुपये की बेस प्राइस वाले 30 साल के मुस्ताफ़िज़ुर रहमान को कोलकाता ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदकर उन्हें बांग्लादेश का IPL में सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया. मुस्ताफ़िज़ुर के नाम 126 अंतर्राष्ट्रीय टी-20 मैचों में 7.20 की इकॉनमी के साथ 158 विकेट हैं. उनके नाम आईपीएल के 60 मैचों में 8.13 की इकॉनमी के साथ 65 विकेट हैं. 

बांग्लादेश के बाक़ी 6 खिलाड़ी रिशाद हुसैन, तस्किन अहमद, तंज़िम हसन साकिब, नाहिद राणा, शोरिफ़ुल इस्लाम और रकिबुल हसन उस बाज़ार में नहीं बिक पाये. मीडिया में ये ख़बर भी आई कि BCCI के मुताबिक बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर ऑक्शन के लिए कोई बैन नहीं था. 

1350+ खिलाड़ियों से करीब 350 की बनी फ़ाइनल लिस्ट

IPL 2026 की नीलामी से पहले दुनिया भर के 1350 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने अपना पंजीकरण कवाया. 16 दिसंबर को अबू धाबी में ऑक्शन के लिए इनमें से तकरीबन 350 खिलाड़ियों की सूची बनाई गई जिनमें करीब 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल रहे. IPL के नियम और सरकार की नीति के तहत इनमें पाकिस्तानी खिलाड़ी पहले से ही शामिल नहीं हो सकते थे. 

जिन 40 खिलाड़ियों की बेस प्राइस 2 करोड़ रही उनमें बांग्लादेश के मुस्ताफ़िज़र रहमान शामिल रहे. नीलामी में जो खिलाड़ी शामिल हुए उनकी संख्या पर एक नज़र डालें  

नीलामी में किस देश के कितने खिलाड़ी- कितने बिके 

देशनीलामी में शामिल खिलाड़ीबिके हुए खिलाड़ी
भारत24445
ऑस्ट्रेलिया216
इंग्लैंड225
न्यूज़ीलैंड168
दक्षिण अफ़्रीका164
श्रीलंका123
अफ़ग़ानिस्तान101
वेस्ट इंडीज़92
बांग्लादेश71
आयरलैंड10
मलेशिया10

कोलकाता को थी पेसर की ज़रूरत

ऐसे में अगर कोई खिलाड़ी बाज़ार में हो और टीम को एक पेसर की ज़रूरत हो तो शाहरुख़ ख़ान का क्या रोल हो सकता था? क्या वो अपनी टीम को ये संदेश देकर भेजते कि किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं खरीदा जाए, भले ही उसे बीसीसीआई या सरकार की तरफ़ से बैन नहीं किया गया हो?

कोलकाता ने मुस्ताफ़िज़र से भी ज़्यादा महंगे विदेशी खिलाड़ी खरीदे. कैमरून ग्रीन रिकॉर्ड बनाते हुए 25.20 करोड़ रुपये में खरीदे गये. ये सब ओपन मार्किट या नीलामी की प्रक्रिया का हिस्सा रहे. 

IPL 2026 में कोलकाता की अहम खरीद:

खिलाड़ी का नामकीमतभूमिका
कैमरून ग्रीन₹25.20 करोड़ऑलराउंडर
मथीसा पथिराना₹18 करोड़पेसर
मुस्ताफ़िज़ुर रहमान₹9.20 करोड़पेसर
रचिन रविंद्र₹2 करोड़बैटर
फिन एलेन₹2 करोड़बैटर
टिम साइफार्ट₹1.5 करोड़विकेटकीपर
आकाश दीप₹1 करोड़पेसर
राहुल त्रिपाठी₹75 लाखबैटर
तेजस्वि सिंह₹3 करोड़बैटर
कार्तिक त्यागी₹30 लाखपेसर
प्रशांत सोलंकी₹30 लाखलेग स्पिनर गेंदबाज़
सार्थक रंजन₹30 लाखबैटर
दक्ष कामरा₹30 लाखबैटर

बांग्लादेश में कुछ हिंदुओं पर अत्याचार की दर्दनाक तस्वीरें आईं हैं. लेकिन मौजूदा हालात में कुछ बाबा, कुछ मीडिया संस्थान और कुछ राजनेता एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं. इसका नुकसान शाहरुख़ ख़ान और किसी दूसरे स्टार या किसी टीम को चाहे जो भी हो इसका ज़्यादा असर सरकार की विदेश नीति की लंबी प्रक्रिया में खलल डालने के तौर पर ज़्यादा नज़र आता है.

