रात को सोने से पहले लौंग वाला पानी पीने से क्या होता है? फायदे जान आज से लगेंगे पीने

Clove Water At Night: लौंग किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. आमतौर पर इसे कई तरह की रेसिपीज में स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लौंग में मैंगनीज, विटामिन K, विटामिन C, फाइबर, यूजेनॉल, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम और जिंक जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए लौंग के पानी का सेवन.

कैसे बनाएं लौंग का पानी- (How To Make Clove Water)

लौंग का पानी बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक गिलास पानी लेना है. और उसमें चार से पांच लौंग डाल दीजिए. अब इस पानी को उबाल लीजिए. कुछ मिनट रखिए और इसके बाद इसको छान लीजिए और इसको ठंडा होने दीजिए और इसके बाद आप इसको पी सकते हैं. वैसे तो इस पानी को आप किसी भी समय ले सकते हैं लेकिन, सोने से पहले इस पानी का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

लौंग का पानी पीने के फायदे- (Laung Ka Pani Pine Ke Fayde)

1. पाचन के लिए-

रात को सोने से पहले लौंग का पानी पीने से पाचन एंजाइमों को उत्तेजित करने गैस, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है.

2. इम्यूनिटी के लिए-

लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और जर्म-किलिंग गुण इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और सर्दी-जुकाम जैसे संक्रमण से बचाने में मददगार है.

3. स्किन के लिए-

लौंग का पानी स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाने और दाग-धब्बे कम करे में मदद मिल सकती है.

4. ओरल हेल्थ के लिए-

लौंग का पानी मुंह की दुर्गंध दूर करने और बैक्टीरिया को कम करके मसूड़ों की समस्याओं में राहत दिला सकता है.

5. वजन घटाने के लिए-

रात को सोने से पहले लौंग का पानी पीने से मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने और फैट बर्निंग की प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)