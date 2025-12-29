आज क्या बनाऊं: गुड़ और चीनी के बिना ऐसे बनाएं हेल्दी और टेस्टी ड्राई फ्रूट्स लड्डू, नोट करें आसान रेसिपी

Dry Fruits Ladoo Without Sweet: लड्डू खाना भला किसे पसंद नहीं. सर्दियों का मौसम आते ही भारतीय घरों में आपको तरह-तरह के लड्डू खाने को मिल जाएंगे सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट्स लड्डू. ड्राई फ्रूट्स का सेवन ठंड के मौसम में फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है जो शरीर को अंदर से गर्म रखने में मददगार है. अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं या ज्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि आज हम आपको बिना गुड़ और चीनी के स्वादिष्ट लडडू बता रहे हैं.

अगर आप भी चीनी और गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो खजूर आपके काम आ सकता है. खजूर एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. आयुर्वेद में खजूर को काफी गुणकारी (Dates Benefits) माना गया है. इसमें फाइबर, पोटैशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी6 और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को सेहतमंद रखने में मददगार हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं गुड़ और चीनी के बिना लड्डू- (How to make laddu without jaggery and sugar)

सामग्री-

खजूर

देसी घी

किशमिश

काजू

बादाम

पिस्ता

मखाना

इलायची पाउडर

विधि-

इन लड्डूओं को बनाने के लिए सबसे पहले खजूर को धोकर पानी में कुछ मिनट के लिए भिगो दें. फिर पानी निकालकर खजूर को मिक्सर में पीसकर पेस्ट बना लें. अब एक छोटे पैन में खजूर को धीमी आंच पर भून लें. फिर एक पैन में घी गरम करें और उसमें काजू, बादाम, पिस्ता और मखाना डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें. इसके बाद खजूर का पेस्ट, भूने हुए सूखे मेवे, किशमिश और इलायची पाउडर को एक बड़े बर्तन में मिलाएं. अब इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं ताकि सभी सामग्री एक दूसरे में अच्छी तरह से मिल जाएं. अब इस मिश्रण से छोटे-छोटे लड्डू बना लें. इन्हें आप रोजाना दूध के साथ भी खा सकते हैं.

खजूर लड्डू खाने के फायदे- (Khajoor Ladoo Khane Ke Fayde)

1 एनर्जी- (Energy)

खजूर में नेचुरल शुगर (ग्लूकोज, फ्रुक्टोज) होती है जो शरीर को एनर्जी देने और थकान को दूर करने में मददगार हैं. कमजोरी को दूर करने के लिए आप खजूर के लड्डू खा सकते हैं.

2. पाचन- (Improved Digestion)

खजूर लड्डू में मौजूद फाइबर कब्ज से राहत दिलाने और पाचन को बेहतर रखने में मदद कर सकता है.

3. हड्डियों- (Stronger Bones)

खजूर लड्डू कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स से भरपूर होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और ऑस्टियोपोरोसिस रोकने में मदद कर सकते हैं.

4. इम्यूनिटी- (Immunity Boost)

विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खजूर लड्डू शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और शरीर को सर्दी से बचाने में मददगार है.

