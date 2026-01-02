'सचिन की तरह खेलता है', योगराज सिंह ने इस खिलाड़ी की जमकर की तारीफ, बाएं हाथ का बेहतरीन बल्लेबाज बताया

Yograj Singh on Arjun Tendulkar: सचिन तेंदुलकर के पुत्र अर्जुन तेंदुलकर लगातार भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनके खेल में वह निरंतरता और प्रभाव देखने को नहीं मिला है जो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी होता है. अर्जुन एक बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में पहचाने जाते हैं, हालांकि उन्हें जब भी मौके मिले हैं, वह उन्हें पूरी तरह भुना नहीं पाए हैं. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में साधारण प्रदर्शन के बाद विजय हजारे ट्रॉफी में भी अर्जुन को संघर्ष करते हुए देखा गया. घरेलू क्रिकेट में उन्होंने पहले मुंबई की ओर से खेला, लेकिन अधिक अवसरों की तलाश में अब वह गोवा टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

योगराज सिंह ने अर्जुन तेंदुलकर को लेकर दिया बड़ा बयान

टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर दिग्गज योगराज सिंह ने रबिश बीस्ट के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अपने बयान में कहा की अर्जुन तेंदुलकर शानदार बल्लेबाजी करते हैं और उन्हें बल्लेबाजी पर फोकस करना चाहिए. वो अपने पिता सचिन तेंदुलकर के जैसा बल्लेबाजी करते हैं. योगराज सिंह ने आगे बताया की एक बार सचिन मेरे यहां आये और कहा की इसका ख्याल रखना.

उसके बाद मैंने अर्जुन से कहा की बैटिंग करो मैंने कभी देखा नहीं है, मैंने जब उनकी बैटिंग देखी तो मैं हैरान रह गया. इधर-उधर हर तरह शॉट लगाया, वो अपने पिता सचिन तेंदुलकर की तरह बल्लेबाजी करते हैं, मैंने IPL में भी उन्हें 2 या 3 मैच में ओपनिंग करने का मौका दो लेकिन नहीं मिला, वो इतने बड़े खिलाड़ी के बेटे हैं और बाएं हाथ के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं वो, लेकिन क्या करें कोई ध्यान नहीं दे रहा

आईपीएल की बात करें तो अर्जुन पहले मुंबई इंडियंस का हिस्सा रह चुके हैं. अब आईपीएल 2026 में वह गुजरात जायंट्स की जर्सी में नजर आएंगे. गुजरात फ्रेंचाइज़ी ने उन्हें मिनी ऑक्शन से पहले ट्रेड के जरिए अपनी टीम में शामिल किया था. आने वाले सीजन में उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है या नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी.