दादी-नानी सर्दियों में ये लड्डू बनाती थीं-यहां सीखिए रेसिपी और ठंड को दीजिए मात

Winter Laddu Recipes: सर्दियों में शरीर के लिए नेचुरल हीटर काम करने वाले इन लड्डू को बनाना काफी आसान है. सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्राकृतिक चीजों से बने होते हैं.

Winter Laddu Recipes: सर्दियों में शरीर को गर्म रखने में मदद करेंगे ये लड्डू.

Traditional Laddu Recipes: सर्दियों का मौसम आते ही शरीर की जरूरतें बदल जाती हैं. ठंडी हवा, कम धूप और गिरता तापमान हमारे शरीर की अंदरूनी गर्मी (Body Heat) को कम कर देता है. ऐसे में अगर खान-पान सही न हो, तो ठंड जल्दी लगती है, जोड़ अकड़ने लगते हैं और बार-बार थकान महसूस होती है. पहले के ज़माने में दादी-नानी सर्दियों में खास तरह के लड्डू बनाती थीं, जो सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि देसी ताकत और गर्मी का खजाना होते थे.

ये लड्डू शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और ठंड से होने वाली परेशानियों से बचाते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्राकृतिक चीजों से बने होते हैं, जिनका असर धीरे-धीरे लेकिन लंबे समय तक रहता है. आइए जानते हैं ऐसे ही 8 खास सर्दियों के लड्डू, जिन्हें ठंड के मौसम में ज़रूर शामिल करना चाहिए.

सर्दियों जरूर खाएं इन चीजों से बने लड्डू | Which Ladoo to Eat in Winter

1. गोंद के लड्डू

गोंद की तासीर गर्म होती है. यह शरीर को मजबूती देता है और ठंड में होने वाले कमर-दर्द व कमजोरी से राहत दिलाता है. खासकर महिलाओं और बुज़ुर्गों के लिए फायदेमंद.

सामग्री: गोंद, गेहूं का आटा, घी, शक्कर, दूध, मेवे
विधि: गोंद को घी में तलकर निकाल लें. आटे को घी में भून लें. शक्कर की चाशनी बनाकर उसमें गोंद, आटा और मेवे मिलाएं। लड्डू बनाकर ठंडा करें.

2. ड्राई फ्रूट लड्डू

बादाम, अखरोट, काजू और किशमिश से बने ये लड्डू शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं. ये दिमाग को भी गर्म रखते हैं और सर्दियों में थकान दूर करते हैं.

सामग्री: बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, खजूर, घी
विधि: सभी ड्राई फ्रूट्स को मिक्सर में पीस लें. घी में भूनकर शक्कर मिलाएं. लड्डू बनाकर ठंडा करें.

3. बाजरे के लड्डू

बाजरा स्वभाव से गर्म होता है. इसके लड्डू खाने से पेट भरा रहता है, ठंड कम लगती है और पाचन भी बेहतर होता है. ये शरीर को अंदर से गर्म रखता है.

सामग्री: बाजरे का आटा, गुड़, घी, मेवे
विधि: बाजरे के आटे को घी में भून लें। गुड़ की चाशनी बनाकर उसमें आटा और मेवे मिलाएं. लड्डू बनाकर ठंडा करें.

4. तिल और गुड़ के लड्डू

तिल कैल्शियम से भरपूर होते हैं और गुड़ शरीर को अंदर से गर्म करता है. ये लड्डू जोड़ों के दर्द और ठंड से जकड़न में राहत देते हैं. आप घर पर तिल के लड्डू भी बना सकते हैं.

सामग्री: तिल, गुड़, घी
विधि: तिल को घी में भून लें. गुड़ की चाशनी बनाकर उसमें तिल मिलाएं. लड्डू बनाकर ठंडा करें.

5. मूंगफली के लड्डू

मूंगफली में अच्छी मात्रा में फैट और प्रोटीन होता है. वहीं मूंगफली की तासीर भी गर्म होती है. ये शरीर को गर्म रखने के साथ-साथ लंबे समय तक एनर्जी देते हैं.

सामग्री: मूंगफली, गुड़, घी
विधि: मूंगफली को भूनकर पीस लें. गुड़ की चाशनी बनाकर उसमें मूंगफली मिलाएं. लड्डू बनाकर ठंडा करें.

6. गेहूं के आटे के लड्डू

गेहूं, देसी घी और मेवों से बने लड्डू सर्दियों में ताकत का बेहतरीन स्रोत हैं. ये शरीर की कमजोरी दूर करते हैं और ठंड के महीनों में शरीर को गर्म रखने के लिए भी बेहतरीन हैं.

सामग्री: गेहूं का आटा, घी, शक्कर, मेवे
विधि: आटे को घी में भून लें. शक्कर की चाशनी बनाकर उसमें आटा और मेवे मिलाएं. लड्डू बनाकर ठंडा करें.

7. अलसी (फ्लैक्ससीड) के लड्डू

अलसी की तासीर गर्म होती है. इसके लड्डू शरीर को ठंड से बचाते हैं और पाचन को दुरुस्त रखते हैं. साथ ही अलसी के लड्डू पाचन के लिए अच्छे हैं.

सामग्री: अलसी, गुड़, घी
विधि: अलसी को भूनकर पीस लें. गुड़ की चाशनी बनाकर उसमें अलसी मिलाएं. लड्डू बनाकर ठंडा करें.

8. खजूर के लड्डू

खजूर नेचुरल स्वीटनर और आयरन से भरपूर होते हैं. ये खून की कमी दूर करते हैं और शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं. ये खजूर का सेवन करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है.

सामग्री: खजूर, मेवे, घी.
विधि: खजूर को पीस लें. मेवों के साथ मिलाकर घी में भूनें। लड्डू बनाकर ठंडा करें.

लड्डू खाने का सही तरीका | Right Way to Eat Laddus

  • दिन में 1-2 लड्डू पर्याप्त.
  • सुबह या दोपहर में खाना बेहतर.
  • गर्म दूध के साथ लेने से असर बढ़ता है.

सर्दियों में लड्डू सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि देसी हेल्थ सप्लीमेंट होते हैं. अगर आप ठंड में खुद को हेल्दी, एनर्जेटिक और अंदर से गर्म रखना चाहते हैं, तो इन 8 तरह के सर्दियों के लड्डू जरूर अपनाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

