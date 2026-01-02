विज्ञापन
कौन हैं पूर्व नेवी ऑफिसर पूर्णेन्दु तिवारी, एक बार फिर कतर में हुए गिरफ्तार, सामने आई बहन ने PM से लगाई गुहार

Navy Officer Arrested In Qatar: साल 2022 में कतर में गिरफ्तार हुए पूर्व नौसैना अफसर पूर्णेन्दु तिवारी उन 8 पूर्व ऑफिसर्स में शामिल थे, जिन्हें कतर में मौत की सजा सुनाई गई थी. हालांकि प्रधानमंत्री की अपील के बाद सभी की सजा माफ हो गई, लेकिन पुर्णेन्दु तिवारी को छोड़कर शेष अधिकारियों को ही भारत भेजा गया था.

GWALIOR RETIRED NAVY OFFICER POORNENDU TIWARI RE-ARRESTED IN QATAR

Navy Officer In Qator: नौसेना के पूर्व कमांडर पुर्णेन्दु तिवारी को एक बार फिर कतर में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. भाई की रिहाई को लेकर अब उनकी बहन ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है. पूर्व नेवी अफसर की रिहाई को लेकर सामने आई बहन ने एक वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री मोदी से मामले में दखल देने की अपील की है.

कतर में पूर्णेन्दु तिवारी की दोबारा गिरफ्तारी पर बहन की अपील

रिपोर्ट के मुताबिक ग्वालियर निवासी रिटायर्ड नौसेना अधिकारी पूर्णन्दु तिवारी की दोबारा हुई गिरफ्तारी को लेकर सामने आई उनकी बहन डा. मीतू भार्गव ने कतर से अपने भाई की कतर से सुरक्षित रिहाई और घर वापसी को लेकर प्रधानमंत्री से अपील की है. एक वायरल वीडियो में बहन ने प्रधानमंत्री से भाई की भारत में सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है. 

मौत की सजा में मिली माफी, पर वापस नहीं लौट पाए पुर्णेन्दु तिवारी

गौरतलब है कतर में एक वित्तीय जांच का सामना कर रहे पुर्णेन्दु तिवारी उन आठ पूर्व अधिकारियों में शामिल थे, जिन्हें 16 अगस्त 2022 को कतर में गिरफ्तार कर मौत की सजा सुनाई गई थी. हालांकि पीएम की दखलंदाजी के बाद कतर सरकार द्वारा सभी को माफी दे दी गई थी. तब सिर्फ 7 अधिकारी भारत लौट आए थे, जबकि पुर्णेन्दु तिवारी भारत नहीं लौट पाए थे.

ग्वालियर में रहने वाली बहन डॉ मीतू भार्गव ने कहा कि वो अपने भाई की एक बार फिर से हुई गिरफ्तारी से बेहद परेशान है. दरसअल, तब पूर्व नौसेना अधिकारी पुर्णेन्दु तिवारी को कतर में उनके खिलाफ चल रहे वित्तीय जांच के मामले को लेकर भारत वापस जाने की अनुमति नहीं दी गई थी.

प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर के सामने उठाया था मामला

उल्लेखनीय है कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी के साथ भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 8 भारतीय अधिकारियों की रिहाई का मामला उठाया था. प्रधानमंत्री ने कतर में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा और दोनों देशों के बीच मजबूत कूटनीतिक संबंधों का जिक्र किया था. जिसके बाद सभी 8 भारतीयों अधिकारियों को माफी मिल गई थी, लेकिन कतर में एक अलग वित्तीय जांच का सामना कर रहे पुर्णेन्दु तिवारी को भारत लौटने की अनुमित नहीं दी गई थी.

Gwalior Navy Officer, Under Investigation In Qatar, Retired Navy Officer, Poornendu Tiwari, Re-arrested In Qatar
