राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के रोहतास जिले के एक मतगणना केंद्र के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) "घुसपैठ" कर दी. बुधवार देर रात, राजद कार्यकर्ता और समर्थक सासाराम विधानसभा क्षेत्र के तकिया बाजार समिति परिसर में स्थित वज्र गृह मतगणना केंद्र के बाहर एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) विनोद सिंह गुंजियाल और भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) से स्पष्टीकरण की मांग की.

राजद ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया और मतगणना केंद्र की पूरी फुटेज जारी करने की मांग की, साथ ही प्रशासन से स्थिति स्पष्ट करने को कहा. विपक्षी दल ने यह भी आरोप लगाया कि सीसीटीवी कैमरों की फीड बंद कर दी गई थी.