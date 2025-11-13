Bihar Election Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे शुक्रवार को आने वाले हैं. शुक्रवार को आठ बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी. जिसके बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे. वहीं मंगलवार को मतदान संपन्न होने के बाद आए लगभग सभी सर्वेक्षण एजेंसियों के एग्जिट पोल में राजग को बड़ी जीत मिलने की भविष्यवाणी की गई है. एग्जिट पोल के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बना सकता है. बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राजग में जनता दल-यूनाइटेड (जदयू), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तान अवामी मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) शामिल हैं.
बिहार की जनता NDA सरकार को फिर से सत्ता में लाने का मन बना चुकी है: प्रदेश भाजपा अध्यक्ष
बिहार विधानसभा चुनाव पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "मतदाताओं ने अपना जनादेश दे दिया है और अब यह EVM में बंद हो गया है. हर राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का अधिकार है. बिहार की जनता NDA सरकार को फिर से सत्ता में लाने का मन बना चुकी है. जब सत्ता विरोधी लहर होती है, तो मतदाता उत्साह में वोट डालने नहीं जाते... चुनाव के दौरान राज्य में कोई ऐसी घटना नहीं हुई, जिससे पता चले कि यह सरकार समर्थक चुनाव था. मतदाताओं ने चुपचाप अपना वोट डाला है... NDA सरकार फिर से सत्ता में आ रही है..."
Bihar Result: राजद ने सासाराम विधानसभा क्षेत्र में "वोट चोरी" का आरोप लगाया
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के रोहतास जिले के एक मतगणना केंद्र के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) "घुसपैठ" कर दी. बुधवार देर रात, राजद कार्यकर्ता और समर्थक सासाराम विधानसभा क्षेत्र के तकिया बाजार समिति परिसर में स्थित वज्र गृह मतगणना केंद्र के बाहर एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) विनोद सिंह गुंजियाल और भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) से स्पष्टीकरण की मांग की.
राजद ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया और मतगणना केंद्र की पूरी फुटेज जारी करने की मांग की, साथ ही प्रशासन से स्थिति स्पष्ट करने को कहा. विपक्षी दल ने यह भी आरोप लगाया कि सीसीटीवी कैमरों की फीड बंद कर दी गई थी.
Bihar Result: पटना जिले में आदर्श आचार संहिता 16 नवंबर तक बढ़ाई गई
रत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने 14 नवंबर को बिहार चुनावों की मतगणना के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पटना जिले में आदर्श आचार संहिता को 16 नवंबर तक बढ़ा दिया है, जिला प्रशासन द्वारा गुरुवार को एक बयान में कहा गया है. आदर्श आचार संहिता 6 अक्टूबर को ईसीआई द्वारा बिहार चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के साथ लागू हुई. जिला मजिस्ट्रेट, पटना ने आदर्श आचार संहिता की समाप्ति तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है, जिससे जिले में विजय जुलूसों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो गया है.
बिहार में विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती से पहले VoteVibe का एग्जिट पोल आया है. इसमें बिहार में नीतीश कुमार सरकार की बहुमत के साथ वापसी का संकेत दिया गया है. एनडीए को 125-145 सीटें और महागठबंधन को 95-115 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है. इस एग्जिट पोल में चुनाव के मुद्दे, वोट शेयर और जातीय समीकरण को लेकर कई चौंकाने वाली बातें हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने में दो दिन बाकी हैं. परिणाम चाहे जो भी हों, लेकिन अब तक सामने आए कई एग्जिट पोल्स से एक बात तो साफ नजर आती है कि बिहार के युवाओं के दिल में तेजस्वी यादव का तेज तेजी से जगह बना रहा है. युवाओं के वोट हों या फिर मुख्यमंत्री के चेहरे की चॉइस, तेजस्वी बिहार के यूथ के चहेते नेता की तरह उभर रहे हैं. अब सवाल ये है कि तेजस्वी यादव में ऐसा क्या है, जो वह बिहार के युवाओं के फेवरिट बन रहे हैं, आइए समझते हैं.
रोहतास-- विधानसभा चुनाव के EVM के स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा
बिहार में रोहतास विधानसभा चुनाव के EVM के स्ट्रांग रूम के बाहर जमकर हंगामा हुआ. राजद सहित कई प्रत्याशियों के समर्थकों ने टीन के खाली बक्सा लदे ट्रक के स्ट्रांग रूम परिसर में जाने पर हंगामा किया. जिसके बाद डीएम तथा एसपी मौका पर पहुंचे. राजद के कई प्रत्याशियों ने स्ट्रांग रूम के अंदर सीसीटीवी खराब होने की शिकायत की .
इस बार बिहार में हुए सबसे ज्यादा मतदान
निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार में कुल 66.91 प्रतिशत मतदान हुआ, जो 1951 में राज्य में हुए पहले चुनाव के बाद से सर्वाधिक है. आयोग ने बताया कि राज्य के इतिहास में महिला मतदाताओं की संख्या भी सर्वाधिक रही. निर्वाचन आयोग ने बताया कि छह नवंबर को पहले चरण के मतदान में 61.56 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने 69.04 प्रतिशत मतदान किया.
बिहार में इससे पहले 2015 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया था. उस बार महिलाओं का मतदान प्रतिशत 60.48 था जबकि पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 53.32 रहा था.