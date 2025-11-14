विज्ञापन
Bihar Election Results 2025 : चुनाव आयोग के अनुसार मतगणना की प्रक्रिया 14 नवंबर की सुबह 8 बजे से शुरू होगी. सबसे पहले पोस्टल बैलेट और ETPBS (इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम) की गिनती होगी.

Bihar Chunav Result: नतीजों से पहले प्रभु शरण में नेता, विजय सिन्हा ने मंदिर में की पूजा, देखिए वीडियो
Bihar Election Results 2025 : नतीजों से पहले प्रभु शरण में नेता
  • बिहार विधानसभा चुनाव में 6 और 11 नवंबर को हुए दो चरणों के मतदान में 67.13 प्रतिशत का ऐतिहासिक मतदान दर्ज हुआ
  • काउंटिंग के पहले भगवान की शरण में नेता, विजय कुमार सिन्हा ने अशोक धाम मंदिर में पूजा-अर्चना की
  • मतगणना आज सुबह आठ बजे शुरू होगी और नौ बजे तक मतगणना के रुझान और नतीजे आने लगेंगे
आज पूरी देश की निगाहें बिहार पर हैं, जो तय करेगा कि क्या राज्य में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री और जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार अपने लिए रिकॉर्ड पांचवें कार्यकाल को सुरक्षित करेंगे या सरकार में बदलाव देखा जाएगा. राज्य में 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए 6 और 11 नवंबर को हुए दो चरणों के चुनावों में 67.13% का ऐतिहासिक मतदान दर्ज किया गया. अब वोटों की गिनती से पहले तमाम नेता पूजा करने के लिए भगवान की शरण में जाते दिखे. इसमें बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा भी शामिल थे जिन्होंने बिहार चुनाव 2025 की मतगणना शुरू होने से पहले अशोकधाम मंदिर में पूजा-अर्चना की.

एक्जिट पोल में एनडीए की सरकार

अधिकांश एग्जिट पोल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए क्लीन स्वीप की भविष्यवाणी की है, जिसमें जेडी (यू) एक हिस्सा है. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, ने भविष्यवाणियों को खारिज कर दिया है और दावा किया है कि विपक्षी गुट प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगा.

चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार में कुल 7,45,26,858 मतदाता सूचीबद्ध हैं. 2,616 उम्मीदवारों और 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की ओर से कहीं भी पुनर्मतदान का कोई अनुरोध नहीं किया गया. इसी तरह, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 38 जिलों में दलों की ओर से शून्य अपील प्राप्त हुईं. इससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता का प्रमाण मिलता है.

वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू होगी, रुझान और नतीजे 9 बजे तक आने की संभावना है. राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना की पुख्ता तैयारी की गई है. प्रत्येक क्षेत्र में एक रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) के नेतृत्व में मतगणना होगी, जिसमें 243 मतगणना पर्यवेक्षक, उम्मीदवारों या उनके एजेंटों की मौजूदगी सुनिश्चित होगी. कुल 4,372 मतगणना टेबल लगाए गए हैं, जहां एक पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक और माइक्रो-ऑब्जर्वर तैनात रहेंगे. उम्मीदवारों ने 18,000 से अधिक मतगणना एजेंट नियुक्त किए हैं, जो प्रक्रिया पर नजर रखेंगे.

