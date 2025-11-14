विज्ञापन
क्या आज जलेगी राबड़ी के घर के बाहर लगी यह लालटेन? नतीजों से पहले माहौल में सस्पेंस, नेताओं की धड़कने तेज

Bihar Result Live: राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले कहा, दोपहर के बाद ही NDA की विदाई बिहार से तय है...बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है.

क्या आज जलेगी राबड़ी के घर के बाहर लगी यह लालटेन? नतीजों से पहले माहौल में सस्पेंस, नेताओं की धड़कने तेज
Bihar Result Live: आठ बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी
  • पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर मतगणना से पहले समर्थकों का जमावड़ा बढ़ने वाला है.
  • महागठबंधन ने तेजस्वी को CM के चेहरे के रूप में पेश किया गया है जबकि NDA का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं.
  • दोनों गठबंधन के नेता अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं.
पटना:

पटना में सुबह से ही गहमागहमी का माहौल है.राज्य की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के घर बाहर मतगणना से पहले सन्नाटा है. जैसे-जैसे वोटिंग की गिनती शुरू होगी वैसे-वैसे समर्थकों का जमावड़ा बढ़ना शुरू होगा.  लालटेन जलेगी या फिर एनडीए की होगी वापसी, इसे लेकर समर्थकों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं. तेजस्वी यादव आरजेडी का सीएम फेस का चेहरा हैं. दूसरी तरफ एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी. दोनों गठबंधन के नेता अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. 

"NDA चंद घंटों की मेहमान"

राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले कहा, "बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दिया है. NDA चंद घंटों की मेहमान है. दोपहर के बाद ही NDA की विदाई बिहार से तय है...बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है."

सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी. पहले पोस्टल मतपत्रों की गिनती होगी उसके बाद ईवीएम खुलेगा. माना जा रहा है कि शुरुआती रुझान साढ़े 8 बजे से आने शुरू हो जाएंगे.

