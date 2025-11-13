Bihar Elections Result: मोबाइल पर कहां और कैसे चेक करें बिहार का Live रिजल्ट? जानें पूरा प्रोसेस

Bihar Elections Result 2025 Live On Mobile: अब की बार, बिहार में किसकी सरकार... इस बात की घोषणा शुक्रवार दोपहर बाद तक हो जाएगी. राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में हुई बंपर वोटिंग का नतीजा शुक्रवार सुबह 8 बजे से सामने आने लगेगा. वोटों की गिनती के लिए राज्य के हर जिले में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है. जहां शुक्रवार सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी. जिस सीट पर जितने कम बूथ होंगे, उसका नतीजा सबसे पहले आएगा. बिहार के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के पल-पल अपडेट को आप अपने फोन पर चेक कर सकेंगे.



मालूम हो कि राज्य में इस समय NDA की सरकार है. विपक्ष में राजद, कांग्रेस, लेफ्ट सहित अन्य सहयोगी दलों का महागठबंधन है. राज्य में NDA और MGB के लिए ही मुख्य मुकाबला है. बिहार विधानसभा चुनाव के पल-पल के अपडेट को कैसे और कहां चेक करें, यहां जाने स्टेपवाइज प्रोसेस.

बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट का सबसे आधिकारिक नतीजा चुनाव आयोग के वेबसाइट पर देखने को मिलेगा.

इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर पर ब्राउजर चुनाव आयोग का ऑफिसियल वेबसाइट- https://results.eci.gov.in पर खोले.

यह पोर्टल चुनाव नतीजों की सुबह से ही लाइव हो जाता है और हर राउंड की गिनती के साथ अपने आप अपडेट होता रहता है.

वेबसाइट के होमपेज पर “Bihar Assembly Election Results 2025” का विकल्प दिखाई देगा.

इस पर क्लिक करते ही बिहार का नक्शा और कुल सीटों की स्थिति सामने आ जाएगी.

यहां “State-wise Results” और “Constituency-wise Trends & Results” जैसे दो विकल्प मिलेंगे.

आप स्टेट वाइज रिजल्ट का ऑप्शन चुनकर पूरे राज्य का परिणाम जान सकेंगे.

वहीं विधानसभा सीट का ऑप्शन चुनकर संबंधित विधानसभा सीट का राउंडवार रिजल्ट जान सकेंगे.

खास बात यह है कि चुनाव आयोग का यह वेबसाइट हर नए राउंड के बाद खुद-ब-खुद अपडेट होता है, ऐसे में आपकों ताजा अपडेट मिलता है.

Bihar Election Result 2025: मोबाइल पर ऐसे देखें वोट काउंटिंग का लाइव अपडेट

अगर आप बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के नतीजे मोबाइल पर देखना चाहते हैं, तो चुनाव आयोग (Election Commission) का आधिकारिक मोबाइल ऐप “Voter Helpline” आसान तरीका हो सकता है.

यह ऐप Google Play Store और Apple App Store दोनों पर उपलब्ध है. ऐप डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन पूरा करें और ‘Results' सेक्शन में जाकर लाइव अपडेट देख सकते हैं.

लेकिन जैसा ही आप जानते हैं कि चुनाव आयोग का आधिकारिक डाटा अपडेट होने में समय लेता है. ऐसे में विधानसभा चुनाव रिजल्ट के पल-पल के अपडेट को NDTV पर लगातार लाइव देख सकेंगे.

NDTV चैनल के साथ-साथ https://ndtv.in/ पर भी आपको बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम का हर एक अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक मिलेगा.

यह भी पढ़ें - Bihar Elections Result: बिहार के नतीजे से पहले जानिए कैसे होती है वोटों की गिनती? कब तक आने लगेगा रुझान