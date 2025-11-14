Bihar Election Results: बिहार की सभी 243 सीटों पर कौन आगे, कौन पीछे... यहां मिलेगी पूरी जानकारी

Bihar Chunav Parinam all 243 Seats: बिहार में क्‍या एक बार फिर से नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनेगी या फिर लालू के लाल तेजस्‍वी का मुख्‍यमंत्री बनने का सपना पूरा होगा, ये आज 14 नवंबर 2025, शुक्रवार को तय हो जाएगा. NDA और महागठबंधन, दोनों ने ही इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया. दोनों ही गठबंधनों के नेता अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. वहीं चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर भी अपनी जन सुराज पार्टी के अच्‍छे प्रदर्शन को लेकर आश्‍वस्‍त हैं. एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी खासकर सीमांचल की सीटों पर जीत का दावा कर चुके हैं, जबकि राजद से निकाले गए लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव भी अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के दहाई आंकड़ा छूने की उम्‍मीद लगाए बैठे हैं.

अब तक जो तमाम एग्जिट पोल्‍स सामने आए हैं, उनमें एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, जबकि राजद-कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन को एक बार फिर हार की संभावना जताई गई है. बहरहाल वोटों की गिनती शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर तस्‍वीर साफ होने लगेगी कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है.

यहां हम आपको राज्‍य की सभी 243 सीटों पर चल रही वोटों की गिनती के दौरान ये बताएंगे कि किस सीट से कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे. जैसे-जैसे तस्‍वीर साफ होती चली जाएगी, हम ये भी बताएंगे कि किस सीट पर कौन जीता और कौन हारा. हम आपको लगातार अपडेट देंगे. तो बस बने रहिए हमारे साथ.

