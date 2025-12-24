Maharashtra Local Body Election Results LIVE: महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है. महायुति में एक ओर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट में बात बनते दिख रही है, लेकिन अजित पवार वाले एनसीपी गुट का रुख साफ नहीं हैं. वहीं महा विकास अघाड़ी के विपक्षी दलों में साफ फूट पड़ती दिख रही है. राज ठाकरे की मनसे और उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट के बीच गठबंधन का आज औपचारिक ऐलान हो सकता है. दोनों ठाकरे बंधु 20 साल बाद दोबारा साथ आ रहे हैं और इसे शिवसेना के बृहन्मुंबई महानगर पालिका में पार्टी की हुकूमत को बरकरार रखने की गंभीर कोशिश माना जा रहा है. बीएमसी का आखिरी चुनाव 2017 में हुआ था, जब भाजपा और शिवसेना की राहें जुदा नहीं हुई थीं और न ही शिवसेना में दोफाड़ हुई थी.

BMC चुनाव 2017 के आंकड़ों की बात करें तो उस वक्त शिवसेना और भाजपा ने बिना गठबंधन के एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था.इस चुनाव के बाद भाजपा ने शिवसेना को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया था जिसके चलते शिवसेना का मेयर चुना गया. मनसे के 7 में से 6 पार्षद बाद में शिवसेना में शामिल हो गए थे.

कुल 227 सीटें महाराष्ट्र निकाय चुनाव में

शिवसेना ने सबसे अधिक 84 सीटें जीती थीं

भाजपा ने 82 सीटों पर जीत हासिल की थी

विपक्षी दलों में कांग्रेस को 31 सीटें मिली थीं

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 9 सीटों पर सिमटी थी

राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 7 सीटें

अन्य उम्मीदवारों के खाते में 14 सीटें गई थीं

