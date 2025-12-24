Maharashtra Local Body Election Results LIVE: महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है. महायुति में एक ओर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट में बात बनते दिख रही है, लेकिन अजित पवार वाले एनसीपी गुट का रुख साफ नहीं हैं. वहीं महा विकास अघाड़ी के विपक्षी दलों में साफ फूट पड़ती दिख रही है. राज ठाकरे की मनसे और उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट के बीच गठबंधन का आज औपचारिक ऐलान हो सकता है. दोनों ठाकरे बंधु 20 साल बाद दोबारा साथ आ रहे हैं और इसे शिवसेना के बृहन्मुंबई महानगर पालिका में पार्टी की हुकूमत को बरकरार रखने की गंभीर कोशिश माना जा रहा है. बीएमसी का आखिरी चुनाव 2017 में हुआ था, जब भाजपा और शिवसेना की राहें जुदा नहीं हुई थीं और न ही शिवसेना में दोफाड़ हुई थी.
BMC चुनाव 2017 के आंकड़ों की बात करें तो उस वक्त शिवसेना और भाजपा ने बिना गठबंधन के एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था.इस चुनाव के बाद भाजपा ने शिवसेना को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया था जिसके चलते शिवसेना का मेयर चुना गया. मनसे के 7 में से 6 पार्षद बाद में शिवसेना में शामिल हो गए थे.
कुल 227 सीटें महाराष्ट्र निकाय चुनाव में
शिवसेना ने सबसे अधिक 84 सीटें जीती थीं
भाजपा ने 82 सीटों पर जीत हासिल की थी
विपक्षी दलों में कांग्रेस को 31 सीटें मिली थीं
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 9 सीटों पर सिमटी थी
राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 7 सीटें
अन्य उम्मीदवारों के खाते में 14 सीटें गई थीं
महाराष्ट्र निकाय चुनाव लाइव - Maharashtra Local Body Election Results LIVE Updates:
सीटों का बंटवारा हमारे लिए मायने नहीं रखता- राज ठाकरे
वहीं राज ठाकरे ने कहा, 'महाराष्ट्र और मुंबई किसी भी विवाद से बड़े हैं. आज हम दोनों भाई साथ आए हैं. सीटों का बंटवारा हमारे लिए मायने नहीं रखता. मुंबई का मेयर मराठी ही होगा, वह हमारा ही होगा.'
दिल्ली में बैठे लोग हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे- उद्धव ठाकरे
ठाकरे बंधुओं (उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे) ने मुंबई में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवसेना (UBT) और मनसे के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया.
गठबंधन की घोषणा करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, 'हमारी सोच एक है. हमें मराठियों का संघर्ष और उनका बलिदान याद है. आज हम दोनों भाई एक साथ खड़े हैं और आगे भी साथ रहेंगे. दिल्ली में बैठे लोग हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमें टूटना नहीं है. अगर ऐसा हुआ तो यह हमारे पूर्वजों के बलिदान का अपमान होगा.'
मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साज़िशें की जा रही हैं- उद्धव ठाकरे
BMC Elections: असली नकली शिवसेना नहीं अब “ठाकरे-सेना” का संदेश!
दोनों ठाकरे भाइयों का बालासाहेब ठाकरे के स्मृति स्थल पर एक साथ जाना शिवसैनिकों को ये संदेश देना है कि अब असली विरासत एक साथ है. एकनाथ शिंदे द्वारा शिवसेना का नाम और निशान धनुष-बाण ले जाने के बाद उद्धव के पास कैडर को बचाने की चुनौती है, वहीं राज ठाकरे को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी है. 74,000 करोड़ बजट वाली सबसे अमीर महापालिका BMC पर कब्जा बनाए रखने के लिए मराठी वोटों का बंटवारा रोकना प्राथमिकता है. उद्धव के पास बाल ठाकरे के कट्टर समर्थकों की सहानुभूति है जबकि राज ठाकरे के पास आक्रामक शैली और युवाओं का आकर्षण है, जिसके ज़रिए महायुति से भिड़ने की रणनीतिक गठजोड़ की रूपरेखा तैयार की गई है. होटल ब्लू सी-वरली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उद्धव के गढ़ यानी आदित्य ठाकरे का निर्वाचन क्षेत्र में भी एक तरह से अपनी ताकत दिखाना है! (शिवसेना पार्टी का गढ़ दादर है).
Maharashtra Local Body Election LIVE Updates: अजित पवार क्या खेला करने के मूड में
महायुति में एनसीपी के अजीत पवार गुट की अलग खिचड़ी पकाने के संकेत दिए हैं. एनसीपी शरद पवार गुट, कांग्रेस से भी उनके गठबंधन के कयास लग रहे हैं. अजित पवार ने बुधवार शाम सात बजे विधायकों की सरकारी आवास पर बैठक बुलाई है. इसमें निकाय चुनाव को लेकर चर्चा होगी. पुणे और पिंपरी-चिंचवड नगर निगम में एनसीपी शरद पवार गुट के साथ गठबंधन पर राय ली जाएगी
बीजेपी ने रखा है मिशन 150+ का लक्ष्य
बीजेपी ने बीएमसी चुनाव में 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है. बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं. महायुति गठबंधन में बीजेपी और शिवसेना (शिंदे गुट) में 150 सीटों पर लड़ने की सहमति बन चुकी है. 77 सीटों पर अभी दोनों दलों में बातचीत जारी है.
BMC Election LIVE: महायुति में भी सीटों पर शिवसेना शिंदे और बीजेपी में बनेगी बात?
मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ महायुति में भी सीटों को लेकर रस्साकशी चल रही है. महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की सोमवार रात को बैठक हुई. बीजेपी ने मुंबई महानगरपालिका चुनाव में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को 90 सीटें देने का फॉर्मूला सामने रखा है. शिंदे गुट ने 125 सीटें मांगी थीं, लेकिन दोनों दलों में बात बनती दिख रही है. इसमें एनसीपी को ज्यादा भाव नहीं दिया गया.
BMC चुनाव LIVE: पिछली बार शिवसेना और बीजेपी ने लहराया था परचम
बीएमसी चुनाव 2017 में शिवसेना और बीजेपी ने परचम लहराया था. शिवसेना ने 84 और बीजेपी ने 82 सीटें जीती थीं. महाराष्ट्र निकाय चुनाव में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर से शुरू हो गई है. ये 30 दिसंबर तक जारी चलेगी. मुंबई की महा नगरपालिका और 28 अन्य नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को वोट पड़ेंगे.
BMC Chunav LIVE: मनसे और शिवसेना को कितनी-कितनी सीटें मिलेंगी
उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की मनसे ने गठबंधन के पहले ही मराठी अस्मिता और मराठी मानुष का मु्द्दा जोरशोर से उठाने का संकेत दिया है. दोनों के बीच कुछ सीटों पर सहमति अभी नहीं भी बनी तो भी गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा. राज ठाकरे की मनसे को 65-70 सीटें दी जा सकती हैं. शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के पास 145 से 150 सीटें रह सकती हैं. शरद पवार की एनसीपी गुट को मुंबई में 10-12 सीटें मिल सकती हैं.
BMC चुनाव के पहले साथ आएंगे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे
महाराष्ट्र में BMC चुनाव 2026 से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच गठबंधन तय माना जा रहा है. ठाकरे बंधु बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस में इसकी घोषणा कर सकते हैं. राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) और शिवसेना यूबीटी गुट साथ आ सकते हैं. दोनों भाई 20 साल बाद एक साथ चुनाव लड़ेंगे.