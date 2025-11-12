विज्ञापन
विशेष लिंक

तेजस्वी यादव पर क्यों फिदा बिहार के युवा, जानें लालू के लाल की लोकप्रियता के 5 बड़े कारण

बिहार चुनाव के कई एग्जिट पोल्स से एक बात साफ है कि बिहार के युवाओं में तेजस्वी यादव तेजी से जगह बना रहे हैं. सवाल ये है कि तेजस्वी में ऐसा क्या है, जो वह बिहार के युवाओं के फेवरिट बन रहे हैं,

Read Time: 4 mins
Share
तेजस्वी यादव पर क्यों फिदा बिहार के युवा, जानें लालू के लाल की लोकप्रियता के 5 बड़े कारण
  • वोट वाइब्स एग्जिट पोल के मुताबिक, युवाओं में 40.9% लोग तेजस्वी से प्रभावित हैं और उन्हें सीएम देखना चाहते हैं
  • एक्सिस माई इंडिया का अनुमान है कि पहली बार वोट डालने वालों के 46% तेजस्वी के महागठबंधन को मिल सकते हैं
  • तेजस्वी का युवा चेहरा, तेजतर्रार नेतृत्व, विकास पर जोर, युवाओं के मुद्दों पर फोकस उन्हें यूथ से जोड़ता है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने में दो दिन बाकी हैं. परिणाम चाहे जो भी हों, लेकिन अब तक सामने आए कई एग्जिट पोल्स से एक बात तो साफ नजर आती है कि बिहार के युवाओं के दिल में तेजस्वी यादव का तेज तेजी से जगह बना रहा है. युवाओं के वोट हों या फिर मुख्यमंत्री के चेहरे की चॉइस, तेजस्वी बिहार के यूथ के चहेते नेता की तरह उभर रहे हैं. अब सवाल ये है कि तेजस्वी यादव में ऐसा क्या है, जो वह बिहार के युवाओं के फेवरिट बन रहे हैं, आइए समझते हैं. 

युवाओं को तेजस्वी में दिखता है भावी सीएम

वोट वाइब्स के एग्जिट पोल को देखें तो 35.2 फीसदी बिहार के लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर देखते हैं. वहीं इस मामले में नीतीश कुमार 33.4 पर्सेंट लोगों की पसंद हैं. इस सर्वे के मुताबिक,  युवाओं में 40.9 पर्सेंट लोग तेजस्वी से प्रभावित हैं और उन्हें सीएम देखना चाहते हैं. युवाओं में नीतीश के लिए ऐसी चाहत 30.3 पर्सेंट ही है. 

Latest and Breaking News on NDTV

CM के लिए तेजस्वी लोगों की पहली पसंद

पीपल्स पल्स के बिहार एग्जिट पोल में भी कुछ इसी तरह का रुझान देखने को मिला है. इसके मुताबिक, तेजस्वी यादव सीएम चॉइस के लिए बिहार के लोगों की पहली पसंद बनकर उभरे हैं. 32 फीसदी लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव को बैठना चाहिए. हालांकि 30 फीसदी लोग नीतीश को ही सीएम देखना चाहते हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

पहली बार वोट डालने वाले भी मुरीद

एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि पहली बार वोट डालने वालों के 46 फीसदी वोट तेजस्वी यादव की अगुआई वाले महागठबंधन को मिल सकते हैं. 20 से 29 साल के युवाओं ने भी महागठबंधन पर भरोसा जताया है और इस वर्ग के 44 फीसदी वोट उसे मिल सकते हैं. वहीं इन वर्गों से एनडीए को 37-37 पर्सेंट वोट मिलने का अनुमान है. 

अब सवाल ये है कि तेजस्वी में ऐसा क्या है, जो बिहार का युवा उनमें अपना नया नेता देख रहा है. 

युवाओं में तेजस्वी लोकप्रिय क्यों? 

रोजगार और नौकरी पर फोकस

तेजस्वी ने युवाओं की सबसे बड़ी जरूरत रोजगार और नौकरी पर फोकस किया है. उन्होंने बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का एक बेहद महत्वाकांक्षी वादा किया है. वह अपने पिछले कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां देने का दावा भी करते रहे हैं. यह भारी बेरोजगारी से जूझ रहे बिहार जैसे प्रदेश में युवाओं को उम्मीद की एक किरण की तरह दिखता है. 

Latest and Breaking News on NDTV

युवा और तेजतर्रार नेतृत्व

तेजस्वी यादव युवा हैं और खुद को 'नए बिहार का चेहरा' बताते हैं. युवा होने के नाते वह युवाओं के मन की बात, उनके संघर्षों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं. वह  लालू यादव के परिवार में एक पीढ़ीगत बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं. अपनी पार्टी की पारंपरिक छवि से हटकर विकास के मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं. 

जातीय राजनीति में नई हवा का झोंका

बिहार की जातीय राजनीति से असंतुष्ट लोगों में तेजस्वी यादव नई हवा के झोंके की तरह दिखते हैं. तेजस्वी कहते हैं कि उनकी उम्र भले ही कच्ची हो, लेकिन जुबान पक्की है. मतदाताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा था कि 20 साल एनडीए को दिए हैं, हमें सिर्फ 20 महीने दीजिए, हम बिहार को बदलकर दिखा देंगे. हम ऐसा बिहार बनाएंगे, जहां पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा. उनके इन बयानों को लोग उनके जोश और जज्बे की तरह देखते हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

पारिवारिक राजनीति से अलग छवि

इसमें कोई शक नहीं कि युवा पारंपरिक राजनीति से कई मायनों में पक चुके हैं. नई उम्र का नेता होने के कारण तेजस्वी अपनी पारिवारिक राजनीति से अलग हटकर कुछ करने पर जोर देते दिखाई देते हैं. वह जाति से ऊपर उठकर विकास की बात करते हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर देते हैं. ऐसे में पुराने नेताओं से असंतुष्ट लोगों को उनमें नया विकल्प दिखता है. 

सियासी दांवपेंच में माहिर नेता

तेजस्वी की उम्र महज 36 साल है, लेकिन वह राजनीति के तमाम उतार-चढ़ाव देख चुके हैं. अब आरजेडी की कमान उनके हाथ में है. लालू यादव और राबड़ी एक तरह से पर्दे के पीछे जा चुके हैं. तेजस्वी की राजनीति का ही परिणाम है कि बिहार में महागठबंधन को उन्हें सीएम फेस घोषित करना पड़ा है. बिहार के नौजवान युवाओं में वह सबसे अहम बनकर उभरे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election, Tejashwi Yadav, Bihar Politics
Get App for Better Experience
Install Now