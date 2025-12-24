भारत का ‘बाहुबली' रॉकेट LVM3 आज सुबह 8:55 बजे AST SpaceMobile के नेक्स्ट-जेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट BlueBird-6 के साथ उड़ान भरेगा. यह भारत के स्पेस इतिहास में अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च होगा. BlueBird-6 का वजन करीब 6100 किलोग्राम है. ISRO के चेयरमैन डॉ. वी. नारायणन ने कहा है कि यह भारत के लॉन्च व्हीकल द्वारा उठाया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है.
LVM3: क्यों कहलाता है ‘बाहुबली'?
- ऊंचाई: 43.5 मीटर
- वजन: ~640 टन
- क्षमता: 4200 kg तक का पेलोड GTO में
- LEO में इससे भी ज्यादा
शक्ति, क्षमता और परफॉर्मेंस- तीनों में उत्कृष्ट होने की वजह से इसे ‘बाहुबली' कहा जाता है.
7/7 सफल मिशन
LVM3 अब तक 7 मिशनों में 7 सफलताएं हासिल कर चुका है. इसी रॉकेट ने 2023 में चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाकर इतिहास रचा था. आज का लॉन्च LVM3 की 8वीं उड़ान और तीसरा कमर्शियल मिशन है.
BlueBird-6: क्या इसे खास बनाता है?
- 2200 वर्ग मीटर का विशाल phased-array antenna
- LEO में तैनात होने वाला सबसे बड़ा एंटीना
- पुराने वर्ज़न के मुकाबले 10X ज्यादा डेटा क्षमता
- टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसे एक चमत्कार माना जा रहा है.
सीधे स्मार्टफोन से कनेक्टिविटी
Starlink या OneWeb के उलट, BlueBird-6 की खासियत है कि यह सीधे मोबाइल फोन से कनेक्ट हो सकता है. किसी विशेष टर्मिनल या ग्राउंड स्टेशन की जरूरत नहीं. यानी असली ‘Direct-to-Mobile' सेवा.
भारत के लिए बड़ा बिजनेस अवसर
यह लॉन्च ISRO के लिए मल्टी-बिलियन डॉलर स्पेस मार्केट में मजबूत एंट्री का संकेत है.
भारत अब SpaceX, Arianespace और Roscosmos जैसे दिग्गजों की लिस्ट में मजबूती से खड़ा है.
यह भी पढ़ें- ISRO का 'बाहुबली' आज लॉन्च करेगा अमेरिकी सैटेलाइट, अंतरिक्ष में नया इतिहास रचने को तैयार भारत
क्यों है यह मिशन गेम-चेंजर?
अगर मिशन सफल रहता है तो स्मार्टफोन सीधे स्पेस से कनेक्ट होंगे. आपदा प्रबंधन को नई ताकत मिलेगी. दूर-दराज के इलाकों तक तेज इंटरनेट पहुंचेगा. मोबाइल नेटवर्क की परिभाषा पूरी तरह बदल जाएगी.
यहां पढ़ें पल-पल के लाइव अपडेट्स-
Launch Day for #LVM3M6.— ISRO (@isro) December 24, 2025
LVM3-M6 lifts off today at 08:55:30 IST with BlueBird Block-2 from SDSC SHAR.
Youtube Livestreaming link:https://t.co/FMYCs31L3j
🕗 08:25 IST onwards
For More information Visit:https://t.co/PBYwLU4Ogy
#LVM3M6 #BlueBirdBlock2 #ISRO #NSIL pic.twitter.com/5q3RfttHZh
LIVE: 90 सेकंड के लिए टाला गया लॉन्च
भारत के शक्तिशाली ‘बाहुबली’ रॉकेट LVM-3 M6 की उड़ान को ISRO ने 90 सेकंड के लिए टाल दिया है. पहले लॉन्च सुबह 8:54 बजे होना था, अब नया समय है 8:55:30 AM है. अच्छी बात यह है कि काउंटडाउन बिना रुके जारी है.
क्यों टाला गया लॉन्च?
ISRO के अनुसार, रॉकेट की उड़ान के रास्ते में अंतरिक्ष मलबे (space debris) या किसी दूसरे सैटेलाइट से टकराव की संभावना दिखी. सुरक्षा के लिए लॉन्च टाइम को हल्का सा आगे बढ़ाया गया.