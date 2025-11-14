विज्ञापन
चनपटिया सीट पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे यूट्यूबर मनीष कश्यप, ये है लाइव अपडेट

Bihar Election Result: मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप को प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से टिकट मिला था, जिसके बाद अब वो चनपटिया सीट पर उलटफेर कर सकते हैं.

Bihar Election Result: बिहार चुनाव नतीजे

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, अब तक के रुझानों में एनडीए को बड़ी बढ़त मिली है और बहुमत का आंकड़ा भी पार हो चुका है. इसी बीच चनपटिया विधानसभा सीट से मशहूर यूट्यूबर और जन सुराज पार्टी के नेता मनीष कश्यप बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन मनीष कश्यप इस बार बड़ी चुनौती बन सकते हैं. कुछ देर पहले मनीष कश्यप आगे चल रहे थे, वहीं अब वो पीछे हो चुके हैं.

बीजेपी का रहा है गढ़

इस सीट पर बीजेपी ने मनीष कश्यप के खिलाफ उमाकांत सिंह को टिकट दिया था. बिहार की चनपटिया सीट बीजेपी का गढ़ रही है, यहां पार्टी ने पिछले 6 चुनाव लगातार जीते हैं. पिछले चुनाव में बीजेपी नेता उमाकांत सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार को करीब 13 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था. हालांकि अब तक के रुझानों में मनीष कश्यप कांटे की टक्कर दे रहे हैं.

हुई थी रिकॉर्ड वोटिंग 

चनपटिया सीट पर इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है. इस बार यहां 74.18 प्रतिशत मतदान हुआ था. इस सीट से कांग्रेस ने अभिषेक रंजन को मैदान में उतारा है. 

चुनाव से पहले जन सुराज में हुए थे शामिल

चुनाव से ठीक पहले चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप जन सुराज पार्टी में शामिल हो गए थे. जन सुराज के चीफ प्रशांत किशोर ने मनीष कश्यप को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी. उन्हें लेकर प्रशांत किशोर ने कहा था, 'मनीष कश्यप कोई नेता या सिर्फ यूट्यूबर नहीं हैं, वे बिहार में व्यवस्था परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं. वे हमेशा बिहार के उन लोगों के साथ खड़े रहे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है. उनका उद्देश्य समाज को कुछ देना है, न कि उसे नोचना. उनका जुड़ाव इस बात का संकेत है कि अब राजनीति में ईमानदारी और व्यवस्था परिवर्तन की बात जमीन पर असर कर रही है.' ‎ बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले मनीष कश्यप अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत बीजेपी से की थी. 

