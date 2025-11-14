Sasaram Election Result Live: काउंटिंग शुरू, स्नेहलता कुशवाहा बचाएंगी RLM की साख या RJD जेल से ही करेगी खेला

Sasaram Election Result Live: बिहार विधानसभा चुनावों में वोटों की गिनती शुरू हो गई है. इस बार के चुनाव में सासाराम विधानसभा सीट की बात करें तो यहां राष्ट्रीय लोक मंच के नेता उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा के खिलाफ राजद के सत्येंद्र साह मैदान में हैं. यहां 62 फीसदी वोटिंग हुई है. एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा की साख यहां दांव पर है. उपेंद्र की पत्नी स्नेहलता पहली बार चुनाव लड़ रही हैं. महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सत्येंद्र साह से उनकी टक्कर है.

सासाराम सीट पर 62.10 फीसदी मतदान हुआ था.

सासाराम विधानसभा चुनाव रिजल्ट

सासाराम विधानसभा सीट पर 22 उम्मीदवार मैदान में थे. आरएलएम और आरजेडी के अलावा बसपा के डॉ. अशोक कुमार, जन सुराज पार्टी के विनय कुमार सिंह और स्वतंत्र प्रत्याशी डब्लू भैया भी खेल बिगाड़ सकते हैं. आइए जानते हैं सासाराम विधानसभा सीट का जातीय समीकरण



परिवार की राजनीति और बाहरी प्रत्याशी का टैग हटाना स्नेहलता कुशवाहा की चुनौती है. रोहतास जिले की जगह स्नेहलता वैशाली जिले की रहने वाली हैं. वहीं आपराधिक पृष्ठभूमि के राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साह को नामांकन के बाद जेल जाना पड़ा. साह को नामांकन के लिए जमानत मिली थी.

सासाराम चुनाव नतीजे 2025

सासाराम चुनाव में जातीय गोलबंदी होती रही है. आरजेडी के सत्येंद्र साह मुस्लिम-यादव के साथ वैश्य समाज के भरोसे रहे. आरएलएम कुशवाहा समुदाय के साथ एनडीए के परंपरागत वोटों पर निर्भर रहा. कुशवाहा समाज 2020 में वैश्य उम्मीदवार जीता था.

उपेंद्र कुशवाहा की साख दांव पर

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को एनडीए में 6 सीटें मिलीं.सासाराम और दिनारा सीटें में उसकी सबसे ज्यादा उम्मीदें रहीं. उपेंद्र कुशवाहा खुद लोकसभा चुनाव हार गए थे.

सासाराम बीजेपी का गढ़ रहा

सासाराम लंबे समय से भाजपा का गढ़ रहा है. बीजेपी ने 1990 से 4 बार सासाराम चुनाव जीता. बीजेपी ने 2020 में ये सीट जेडीयू को दी थी. लेकिन जदयू प्रत्याशी को 26 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था. इस बार आरएलएम पर सीट वापस एनडीए के पाले में लाने की है.

