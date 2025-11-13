बिहार चुनावः महागठबंधन के फेवर में कोई चांस... रिजल्ट से पहले NDTV पर एक्सपर्ट ने क्या बताया?

Bihar Assembly Election Results 2025: "बिहार का नतीजा यदि एकतरफा होगा तो MGB की तरफ होगा. हालांकि मैं नहीं मानता कि बिहार में एकतरफा जैसा माहौल है." गुरुवार शाम बिहार के चुनावी नतीजों से पहले एनडीटीवी पर वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह ने Axis My India के एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हुए उक्त बातें कही. सतीश के सिंह के अलावा वरिष्ठ पत्रकार अजित झा, मनीषा प्रियम, ऋषि सिंह सहित अन्य पॉलिटकल पंडितों ने भी सवाल उठाए. एनडीटीवी के एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल के साथ हुई इस खास चर्चा में बिहार के संभावित चुनावी नतीजों पर बड़ी डिटेल में चर्चा हुई. NDA, MGB के अलावा प्रशांत किशोर, असदुद्दीन ओवैसी, चिराग पासवान, मुकेश सहनी के सियासी प्रभाव भी चर्चा हुई.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में Axis My India के एग्जिट पोल में NDA और महागठबंधन (MGB) में टक्कर के आसार जताए गए हैं. इसके मुताबिक NDA को 43 फीसदी तो महागठबंधन को 41 पर्सेंट वोट मिलने के आसार जताए गए हैं.

बिहार का मुकाबला इतना क्लोज क्यों? प्रदीप गुप्ता ने दिए जवाब



गुरुवार को Axis My India के प्रदीप गुप्ता ने NDTV के मंच से सियासी पंडितों के सवालों के जवाब दिए. बिहार का मुकाबला इतना क्लोज क्यों... इस सवाल के जवाब में प्रदीप गुप्ता ने कहा कि इसकी दो-तीन वजह है. पहली और बड़ी वजह वर्तमान सरकार के प्रदर्शन का है, नीतीश कुमार के फेवर में अच्छी खासी प्रो इंन्कबेंसी दिख रही है.

उनका सुशासन और वर्क डिलेवरी से लोगों में उनके प्रति विश्वास दिख रहा है. प्रदीप गुप्ता ने कहा कि नीतीश की इमेज बरकरार है. महिलाओं ने नीतीश के पक्ष में जमकर मतदान किया है. उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की एनडीए की सत्ता में फिर से वापसी का सबसे बड़ा कारण महिला वोटर ही होंगी.

एक्सिस माई इंडिया vs पोल ऑफ पोल्स का डाटा

मालूम हो कि एक्सिस माई इंडिया एक एग्जिट पोल में एनडीए को 121 से 141 सीटे मिलने की उम्मीद जताई गई है. जबकि महागठबंधन को 98 से 118 सीटे मिलने का अनुमान जताया गया है. जन सुराज को 0-2 तो अन्य को 1-7 सीटें की मिलने की बात कही गई है. दूसरी ओर पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 146 सीट, महागठबंधन को 92, जन सुराज को 1 तो अन्य को 4 सीट मिलने की बात कही गई है.

एक्सिस माई इंडिया ने एग्जिट पोल में वोट शेयर में एनडीए और एमजीबी के बीच बड़ी क्लोज फाइट बताई गई है. एक्सिस माई इंडिया के अनुसार एनडीए को 43 तो एमजीबी को 41 फीसदी वोट मिल सकता है.

युवा वोटर तेजस्वी में देख रहा उम्मीदः मनीषा प्रियम

इस चर्चा में यह बात भी सामने आई कि 19-29 वाले वोटर कह रहे हैं कि कुछ तो नयापन आए. मनीषा प्रियम ने कहा कि युवा वोटर पक्की सरकारी भर्ती तलाश रहा है. इनका वोट महागठबंधन के खाते में जाता दिखा है. दूसरी ओर सीनियर युवा वोटर जिन्होंने लालू राज देखा है, ये सब अब रोजगार में आ चुके हैं. इन में ज्यादातर लोगों ने एनडीए को वोट किया है. कॉलेज में पढ़ने वाले, यहां हाल में पढ़ाई पूरी करने वाले युवा तेजस्वी में उम्मीद देख रहा है. एनडीए का बहुत बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि बीजेपी का सीएम बने. बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं है.

राजद बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी

महागठबंधन के फेवर में कोई चांस... इस सवाल के जवाब में प्रदीप गुप्ता ने कहा कि क्लीन स्वीप की बात नहीं कर रहा हूं, 121 लोअर रेंज है, एक सीट ज्यादा आए जाए तो एनडीए सरकार बना लेगी. उन्होंने डाटा बताते हुए यह भी कहा कि राजद राज्य में सबसे बड़ी पार्टी होगी, इसकी बहुत बड़ी संभावना है. इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि RJD 143 सीट पर चुनाव लड़ रही है, उसका स्ट्राइक रेट में बेहतर दिखेगी.

पीके कुछ बेहतर कर पाए तो MGB को होगा फायदा

उन्होंने यह भी बताया कि जेडीयू और बीजेपी 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, हो सकता है कि दोनों की 56-56 सीटें आ जाए. महिलाओं की बंपर वोटिंग नीतीश के बड़ी उम्मीद है. यदि जदयू को ज्यादा सीटें आई तो संभव है कि बीजेपी बिहार में नंबर 3 की पार्टी होगी. उन्होंने यह भी बताया कि प्रशांत किशोर यदि कुछ बेहतर कर पाते हैं तो महागठबंधन को फायदा होगा.

