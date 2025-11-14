बिहार चुनाव रिजल्ट: PM मोदी और अमित शाह ने सीटों की कर दी थी सही भविष्यवाणी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान पर, शायद उस समय मां सरस्‍वती विराजमान थीं...बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए बंपर जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है. एनडीए 193 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. चुनाव में एनडीए को ऐसी बंपर जीत हासिल होगी, ये किसी एग्जिट पोल में भी देखने को नहीं मिला. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी भविष्‍यवाणी चुनाव प्रचार के दौरान ही कर दी थी. पीएम मोदी ने सीतामढ़ी की एक रैली के दौरान लोगों को बताया था कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है. विजय उत्‍सव की तैयारी कर लीजिए.

विजय उत्‍सव की कर लो तैयारी...

पीएम मोदी का सीतामढ़ी की रैली का वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पीएम मोदी रैली को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, 'हमें मां सीता का आशीर्वाद मिल गया है. हम बिहार में एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं. आप सब लोग विजय उत्‍सव की तैयारी कर लीजिए. एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्‍की है. और इसलिए 14 तारीख के बाद मैं आपको कह रहा हूं कि विजय उत्‍सव की तैयारी कर लीजिए. जनता का मिजाज बताता है और कांग्रेस वालों की बातें भी बताती है कि वे बिहार हार गए हैं. इसलिए वे कारण तलाशने में लगे हुए हैं.'

अमित शाह ने भी की थी भविष्‍यवाणी

अमित शाह ने भी एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में बिहार चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की थी कि एडीए गठबंधन 160 के आसपास सीट जीतकर आएगा और जो बचेगा वो सब में बटेंगे. 'बीजेपी के चाणक्‍य' की ये भविष्‍यवाणी सही साबित हुई है. बीजेपी 192 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और महागठबंधन व निर्दलीय 51 सीटों पर आगे हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना के रुझानों के अनुसार, सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने बहुमत के आंकड़े 122 को पार कर 190 से अधिक सीट पर बढ़त बना ली है. निर्वाचन आयोग के अनुसार, शुरुआती रुझान में राजग 172 से अधिक विधानसभा सीट पर और ‘इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) गठबंधन करीब 51 सीट पर आगे है. दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को सम्पन्न हुए बिहार चुनावों को राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है.

