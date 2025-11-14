बिहार के रुझानों में प्रशांत किशोर की पार्टी 4 जगहों से चल रही आगे

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का इंतजार खत्म होने वाला है. राज्य की सभी 243 सीटों पर मतगणना जारी है और हर पल सियासी समीकरण बदल रहे हैं. कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? किस दल को मिलेगा बहुमत और किसे झेलनी पड़ेगी हार? इन सवालों के जवाब आज सामने आएंगे. इस बार चुनावी मुकाबले में पारंपरिक दलों के साथ-साथ प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी सुर्खियों में है. शुरुआती रुझानों में जन सुराज के उम्मीदवार कुछ सीटों पर आगे चल रहे हैं, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है.

एनडीटीवी आपको दे रहा है हर सीट का लाइव अपडेट. यहां आप जान सकते हैं पूरे राज्य में प्रशांत किशोर की पार्टी का क्या हाल है?