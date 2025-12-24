विज्ञापन
दिल्ली NCR से क्यों गायब कोहरा? क्रिसमस पर फिर बदलेगा मौसम, उत्तराखंड, हिमाचल में झमाझम बारिश के आसार

Weather News Today: दिल्ली एनसीआर में घना कोहरे का अनुमान था, लेकिन बुधवार को मौसम सामान्य दिखा. तापमान में भी बहुत ज्यादा कमी देखने को नहीं मिली. हालांकि क्रिसमस पर मौसम फिर बदल सकता है.

दिल्ली NCR से क्यों गायब कोहरा? क्रिसमस पर फिर बदलेगा मौसम, उत्तराखंड, हिमाचल में झमाझम बारिश के आसार
Delhi Weather News
  • दिल्ली में अगले 7 दिनों तक न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है
  • मौसम विभाग ने मध्यम कोहरे का पूर्वानुमान दिया था लेकिन 24 को दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में कोहरा नहीं दिखा
  • 26 दिसंबर को दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है और मौसम सामान्य रहेगा
नई दिल्ली:

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बावजूद कोहरा गायब हो चुका है, लेकिन कड़ाके की ठंड का दौर लौटने वाला है. दिल्ली में अगले 7 दिनों तक न्यूनतम तापमान गिरकर 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. जबकि अधिकतम तापमान भी गिरकर 19 से 20 डिग्री के आसपास रह सकता है. हालांकि मौसम विभाग ने मध्यम कोहरे का अंदेशा जताया था, लेकिन कोहरा नहीं दिखा. क्रिसमस के दौरान 25 दिसंबर को मौसम सामान्य रहेगा. जबकि 26 दिसंबर को भारी कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है.

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में 29 दिसंबर को और उत्तराखंड में 28 दिसंबर को घना कोहरा छाये रहने की संभावना है. मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर को घना कोहरा पड़ने के आसार हैं. बिहार, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा में 28 दिसंबर को भयानक कोहरा पड़ने का अनुमान है. पश्चिम बंगाल, झारखंड में 25 दिसंबर, छत्तीसगढ़ में 24 दिसंबर, उत्तर पूर्वी भारत में 26 दिसंबर और बिहार में 26 से 28 दिसंबर अत्यधिक कोहरा छाया रहने का संभावना है. पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर में और बिहार में 23 से 28 दिसंबर तक शीत दिवस पड़ने की संभावना है. 

उत्तर प्रदेश में आगरा, बरेली, प्रयागराज, कानपुर, बहराइच, आजमगढ़, फुरसतगंज, गोरखपुर, बलिया, अयोध्या, लखनऊ, हरदोई, वाराणसी, गाजीपुर, सुल्तानपुर, बांदा, कुशीनगर, हिंडन एयरपोर्ट के आसपास गाजियाबाद में भी कोहरा पड़ने का अनुमान है. हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर, पंजाब के अमृतसर, फरीदकोट, हरियाणा में हिसार, अंबाला में भी कोहरा अगले दो दिनों तक सता सकता है. वहीं जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी 23 दिसंबर और 27 से 29 दिसंबर तक बर्फबारी और बारिश होने का अनुमान है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 28,29 दिसंबर को बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है.

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का वही हाल

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक वायु प्रदूषण का वही हाल है. दिल्ली के 40 निगरानी केंद्रो में ज्यादातर में एक्यूआई लेवल 350 के ऊपर बना हुआ है. 

दिल्ली-355 
नोएडा-355
ग्रेटर नोएडा-344
गुरुग्राम-316
 

चांदनी चौक, आईटीओ, वजीरपुर जैसे इलाकों में भी बुरा हाल है. नोएडा और गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है.

