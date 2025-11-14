Bihar Election Results 2025 Live : बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों के नतीजे आज आ रहे हैं. मुख्य मुकाबला एनडीए और विपक्ष के महागठबंधन के बीच है. वहीं, जनसुराज भी अपनी दमदार पैठ का दावा कर रहा है.बहुमत के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 122 का आंकड़ा प्राप्त करना है. एनडीए और महागठबंधन दोनों ने ही अपनी-अपनी जीत का दावा किया है. रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर भी दोनों दलों के दावे अलग हैं. जहां एनडीए इसे सुशासन के समर्थन में जनादेश बता रहा है तो वहीं विपक्ष इसे परिवर्तन की जनता की इच्छा का संकेत मान रहा है. बेशक कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि जनता राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार को दूसरा मौका देगी या बदलाव का रास्ता चुनेगी.

