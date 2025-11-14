विज्ञापन
बिहार विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती आज होने जा रही है. कुछ देर में स्थिति साफ हो जाएगी कि इस बार बिहार में महागठबंधन या एनडीए किसकी सरकार बनने जा रही है. बिहार में इस बार 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए. पहले चरण में 65.08 प्रतिशत, तो दूसरे चरण में 69.20% की बंपर वोटिंग हुई. इस बंपर वोटिंग को चुनाव परिणाम पर क्‍या प्रभाव पड़ेगा, ये रुझानों में समझ आ रहा है. कई हाई प्रोफाइल सीटों पर कड़ी टक्‍कर नजर आ रही है. महुआ सीट से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मैदान में उतरे हैं. इस बार वह आरजेडी का दामन छोड़कर अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं. तारापुर से उपमुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी की किस्‍मत दांव पर है. अलीपुर से बीजेपी की मैथिली ठाकुर ने भी चुनाव में खूब माहौल बनाया. दुलारचंद यादव की हत्‍या के बाद मोकामा की सीट भी चर्चा में है, जहां से अनंत सिंह मैदान में हैं. तेजस्‍वी यादव, मांझी परिवार, भोजपुरी सितारे, बाहुबली नेताओं के वारिस और नए चेहरे-सभी इस चुनाव में दांव लगा चुके हैं. अब देखना होगा कि जनता किसे सियासत के इस महासंग्राम में विजेता बनाती है. 

Bihar Election Results 2025 Live :

Nov 14, 2025 06:24 (IST)
Bihar Poll Result: तारापुर से उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मैदान में

तारापुर में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मैदान में हैं और उनके सामने महागठगंधन ने आरजेडी के अरुण कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है. हालांकि, इस सीट सम्राट चौधरी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन मतदाता के मिजाज के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है. तारापुर सीट पर 65.22 प्रतिशत वोटिंग हुई है. अब इस सीट पर क्‍या परिणाम आते हैं, ये देखना दिलचस्‍प होगा.  

