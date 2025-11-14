विज्ञापन
बिहार चुनाव में रुझानों का पूरा निचोड़, जानें बीजेपी, JDU और RJD में कौन किस पायदान पर, 9 बजे के अपडेट्स

Bihar Chunav Results
पटना:

Bihar Chunav Results Updates: बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए आज 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है. बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए की टक्कर तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन से है.बिहार में पहले चरण की 121 सीटों में 65 फीसदी और दूसरे चरण की 122 सीटों में रिकॉर्ड 67 प्रतिशत वोटिंग हुई थी.सबकी नजरें मोकामा समेत बाहुबली की सीटों, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और AIMIM पर होगी

  1. बिहार चुनाव में अब तक 185 सीटों पर रुझान सामने आए हैं. महागठबंधन 70 सीटों पर आगे है. जबकि एनडीए को 117 सीटों पर बढ़त दिख रही है. सीटों के हिसाब से बीजेपी 61 सीटों और जदयू 52 सीटों पर आगे है और नंबर वन की ओर बीजेपी बढ़ रही है. 

  2. एनडीए ने रुझानों में सेंचुरी लगा ली है. तिरुहत को छोड़ दें तो बिहार के सभी 5 अंचलों में एनडीए आगे चल रहा है. एनडीए को सबसे ज्यादा फायदा भोजपुर में होता दिखाई दे रहा है. यहां वह 18 सीटों पर आगे है. उसे 8 सीटों का फायदा है. मगध में वह 16 सीटों पर आगे है. उसे 6 सीटों का फायदा है. बड़ी बात सीमांचल से है. सीमांचल में एनडीए 10 सीटों पर आगे है. उसे रुझानों में अभी तक 2 सीटों का फायदा है.
  3. महागठबंधन का हाल: कांग्रेस सिर्फ 10 सीटों पर आगे है.पिछले चुनाव में 19 सीटें जीतने वाली लेफ्ट अभी सिर्फ 4 सीटों पर आगे है. आरजेडी सिर्फ 58 सीटों पर आगे है. पिछली बार वो सबसे बड़ी पार्टी बनी थी..  यहां देखें लेटेस्ट अपडेट
  4. ​​​​​​बिहार में मुकाबला भले ही महागठबंधन और एनडीए के बीच है, लेकिन चुनाव में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी कोई बड़ा कमाल करते नहीं दिख रही है.वो सिर्फ 3 सीटों पर आगे दिख रही है. जनसुराज पार्टी ने किसी से भी गठबंधन न करते हुए सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, हालांकि कुछ सीटों पर उसके प्रत्याशियों ने मैदान छोड़ दिया था.
  5. चिराग पासवान पीछे: लोक जनशक्ति पार्टी (चिराग पासवान) भी 9 सीटों पर आगे चल रही है. चिराग पासवान ने सीटों की सौदेबाजी करके 29 सीटें हासिल की थीं. जीतनराम मांझी की पार्टी हम भी 2 सीटों पर आगे चल रही है.

  6. मधुबनी चुनाव रिजल्ट: 1.झंझारपुर से बीजेपी के नीतीश मिश्रा आगे 2.राजनगर से बीजेपी के सुजीत पासवान आगे.3.खजौली से आरजेडी के ब्रजकिशोर यादव आगे.4.हरलाखी से जेडीयू के सुधांशु आगे 5.बेनीपट्टी से कांग्रेस के नलिनी रंजन झा आगे. 6.बाबूबरही से जेडीयू की मीना कामत आगे.7.फुलपरास से शीला मंडल आगे.8.लौकहा से जेडीयू आगे.9.बिस्फी से बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल आगे  देखें 243 सीटों का रिजल्ट LIVE

  7. बिहार चुनाव के नतीजों से पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लखीसराय विधानसभा में मंदिर में पूजा अर्चना की. इससे पहले नीतीश कुमार ने भी गुरुवार शाम को बजरंगबली के मंदिर में पूजा की थी. 

  8. बिहार विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त अनंत सिंह ने तो एक लाख रसगुल्लों के साथ भोज की तैयारी की है. वहीं बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के पहले दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में सत्तू का पराठा और जलेबी बनाई जा रही है. 


