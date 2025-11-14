विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार में अकेली BJP पूरे महागठबंधन पर भारी, इतनी सीटों पर मिल सकती है बंपर जीत

Bihar Election Result: बीजेपी और महागठबंधन की सीटों में काफी ज्यादा अंतर है, बिहार में इस बार कांग्रेस और आरजेडी की पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब दिख रहा है.

Read Time: 1 min
Share
बिहार में अकेली BJP पूरे महागठबंधन पर भारी, इतनी सीटों पर मिल सकती है बंपर जीत
Bihar Result: बिहार चुनाव नतीजे

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा के चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं, जिनमें एनडीए और बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है, यही ट्रेंड जारी रहा तो ये बिहार में एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी जीत होगी. फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनमें बीजेपी की अकेले जितनी सीटें आ रही हैं, उतनी पूरी महागठबंधन की नहीं हैं. इससे साबित होता है कि बिहार में इस बार कैसे महागठबंधन लोगों का भरोसा जीतने में नाकाम रहा है. 

किसे मिल रही कितनी सीटें?

बिहार में अब तक के चुनाव नतीजों और रुझानों में बीजेपी को 87 सीटें मिलती दिख रही हैं. वहीं पूरे महागठबंधन की सीटों की बात करें तो अब तक ये आंकड़ा सिर्फ 51 तक पहुंच पाया है. यानी बिहार में अकेले बीजेपी ने पूरे महागठबंधन को पछाड़ दिया है. वहीं बीजेपी की सहयोगी जेडीयू की बात करें तो ये करीब 75 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. इस बार बिहार में एनडीए की बंपर जीत दिख रही है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election Result, BJP Vs Mahagathbandhan, Mahagathbandhan Seats, BJP Seats Bihar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com