बिहार में अकेली BJP पूरे महागठबंधन पर भारी, इतनी सीटों पर मिल सकती है बंपर जीत

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा के चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं, जिनमें एनडीए और बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है, यही ट्रेंड जारी रहा तो ये बिहार में एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी जीत होगी. फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनमें बीजेपी की अकेले जितनी सीटें आ रही हैं, उतनी पूरी महागठबंधन की नहीं हैं. इससे साबित होता है कि बिहार में इस बार कैसे महागठबंधन लोगों का भरोसा जीतने में नाकाम रहा है.

किसे मिल रही कितनी सीटें?

बिहार में अब तक के चुनाव नतीजों और रुझानों में बीजेपी को 87 सीटें मिलती दिख रही हैं. वहीं पूरे महागठबंधन की सीटों की बात करें तो अब तक ये आंकड़ा सिर्फ 51 तक पहुंच पाया है. यानी बिहार में अकेले बीजेपी ने पूरे महागठबंधन को पछाड़ दिया है. वहीं बीजेपी की सहयोगी जेडीयू की बात करें तो ये करीब 75 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. इस बार बिहार में एनडीए की बंपर जीत दिख रही है.

