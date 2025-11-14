विज्ञापन
नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे... JDU ने पांच मिनट में डिलीट कर दिया पोस्ट

Bihar Election Result Live: नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइडेट की तरफ से नीतीश कुमार के सीएम रहने को लेकर पोस्ट किया गया था, जिसे कुछ ही देर बाद डिलीट कर दिया गया.

नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे... JDU ने पांच मिनट में डिलीट कर दिया पोस्ट
Bihar Election Result Live

Bihar Election Result Live: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिल रही बंपर जीत के बीच जेडीयू की तरफ से एक पोस्ट किया गया था, जिसमें साफ लिखा गया है कि नीतीश ही बिहार के सीएम थे, हैं और वही रहेंगे. हालांकि सिर्फ पांच मिनट के अंदर ही इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया. 

ये रहा पोस्ट का स्क्रीनशॉट

जेडीयू के एक्स हैंडल से ये पोस्ट किया गया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया. हालांकि हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जिसमें आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार को बिहार के अगले सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था. इस पोस्ट की शुरुआत न भूतो न भविष्यति... से हुई थी. साथ ही इसमें नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई थी. जिस पर लिखा था- बिहारवासियों का प्यार, नीतीश कुमार... 

एनडीए को मिल रही बड़ी जीत

बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी और एनडीए की बड़ी जीत हो रही है. एनडीए को 200 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं. वहीं अकेले बीजेपी को 91 सीटें मिल सकती हैं. नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी से नीचे 82 सीटों पर है. फिलहाल ये रुझान हैं और कुछ ही सीटों पर नतीजे सामने आए हैं. अगर यही ट्रेंड नतीजों में तब्दील हुआ तो एनडीए को 2010 जैसी जीत मिल सकती है. 2010 में एनडीए को 206 सीटों पर जीत मिली थी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

Bihar Election Result Live, Bihar Election Result JDU, Nitish Kumar CM, Bihar Next CM, JDU Delete Post
