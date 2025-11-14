बिहार की 243 विधानसभा सीटों के नतीजे आज सामने आ जाएंगे. दो चरणों में हुए मतदान में इस बार बंपर वोटिंग हुई है. पहले चरण में 65.08 प्रतिशत, तो दूसरे चरण में 69.20% वोटिंग हुई. हालांकि इस बंपर वोटिंग के क्‍या मायने हैं, ये कह पाना मुश्किल है, क्‍योंकि एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर एनडीए सरकार बिहार में आ रही है. बिहार में इस बार भी अनंत सिंह से लेकर सुरेंद्र यादव तक कई बाहुबली महागठबंधन और एनडीए दोनों की ओर से चुनाव मैदान में उतरे हैं. बिहार की राजनीति और बाहुबली नेताओं का रिश्ता बेहद पुराना है. हर चुनाव में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका ज़िक्र ताकत, प्रभाव और विवादों के साथ होता है. इस बार के विधानसभा चुनाव में भी लगभग 22 बाहुबली या उनके परिवार के सदस्य अलग-अलग दलों से मैदान में हैं. इनका असर सिर्फ़ अपनी सीट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आसपास की विधानसभा क्षेत्रों पर भी पड़ता है. ऐसे में बाहुबलियों और उनके आसपास की सीटों के नतीजों पर लोगों की नजर बनी हुई है.

बाहुबली अशोक महतो और अखिलेश सिंह की पत्नी आमने सामने, राजबल्लभ यादव और कौशल यादव की प्रतिष्ठा दांव पर, नीतू कुमारी और अनिल कुमार के बीच कड़ा मुकाबला है. बेलागंज में सुरेंद्र यादव की प्रतिष्ठा दांव पर, अतरी में दांव पर राजेंद्र यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह और बाहुबली सुरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मैदान में रहे हैं. दानापुर में रीतलाल यादव, बाढ़ में लल्लू मुखिया, कुचायकोट में अमरेंद्र पांडेय, रघुनाथपुर में शहाबुददीन के पुत्र ओसामा, मांझी में प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रंधीर सिंह और बनियापुर से प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह की किस्मत का फैसला भी आज सामने आ जाएगा. संदेश से बाहुबली अरूण यादव का बेटा दीपू यादव और बालू माफिया राधा चरण चुनाव मैदान में हैं. मटिहानी से बोगो सिंह, एकमा से धूमल सिंह, लालगंज से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला, शाहपुर से विश्वेश्वर ओझा के पुत्र राकेश ओझा, ब्रहमपुर से हुलास पांडेय और तरारी से सुनील पांडेय के पुत्र विशाल प्रशांत चुनाव मैदान में हैं.

Bihar Assembly Result Live Updates, Bahubali Candidate Results :