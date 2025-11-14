दानापुर में रीतलाल या रामकृपाल? यादवों के गढ़ वाली सीट का रिजल्ट LIVE

बिहार की राजधानी पटना से सटा हुआ दानापुर, केवल एक अनुमंडलीय शहर नहीं, बल्कि इतिहास, विरासत और बिहार की राजनीति का एक अहम केंद्र है. अपनी छावनी (कैंटोनमेंट) के लिए प्रसिद्ध यह नगर, एक बार फिर चुनावी रणभूमि का हॉटस्पॉट बना हुआ है. इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के रामकृपाल सिंह और आरजेडी के रीतलाल यादव के बीच रहा. थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कौन किस पर भारी पड़ा. यह सीट पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और बिहार की राजनीति में हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाती रही है.

पार्टी प्रत्याशी नतीजे RJD रीतलाल यादव BJP रामकृपाल सिंह

1957 में स्थापित, दानापुर विधानसभा क्षेत्र अब तक 18 बार चुनावी जंग का गवाह बन चुका है और यहां का इतिहास बेहद रोचक रहा है. इस सीट पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दबदबा लगभग बराबर रहा है, दोनों ने पांच-पांच बार जीत दर्ज की है. वहीं, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और जनता दल (जनता परिवार) ने भी मिलकर पांच बार जीत हासिल की है. यहां तक कि 1985 में एक निर्दलीय उम्मीदवार भी यहां से जीतकर विधानसभा पहुंचा था.

राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव खुद 1995 और 2000 में यहां से चुनाव लड़े और जीते, लेकिन दोनों बार सीट छोड़ दी. उनके सीट छोड़ने के कारण हुए उप-चुनावों में भाजपा के विजय सिंह यादव (1996) और राजद के रामानंद यादव (2002) को जीत दिलाई. साल 2005 से 2015 तक, भाजपा की आशा सिन्हा ने लगातार तीन बार जीत दर्ज करके इस सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी. लेकिन 2020 के चुनाव में राजद के रीतलाल यादव ने उन्हें बड़े अंतर से हरा दिया.

दानापुर की पहचान इसकी ख़ास भौगोलिक संरचना से होती है. यह इकलौता क्षेत्र है जहां शहरी चमक-दमक है, उपजाऊ ग्रामीण इलाका है और नदियों के बीच स्थित दियारा क्षेत्र की अपनी अलग संस्कृति भी है. विकास के नाम पर मेट्रो और एलिवेटेड रोड जैसी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन दानापुर के लोगों की बुनियादी जरूरतें अब भी पूरी नहीं हुई हैं. जल निकासी की गंभीर समस्या, हर साल आने वाली बाढ़ का खतरा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी आज भी यहां के गंभीर मुद्दे बने हुए हैं, जिन पर चुनावी जीत का दारोमदार टिका है.

दानापुर का इतिहास सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है. यह नगर अपनी सैन्य और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है. इसे देश की दूसरी सबसे पुरानी छावनी होने का गौरव प्राप्त है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश शासन काल में 1765 में हुई थी. इस ऐतिहासिक छावनी का स्वतंत्रता संग्राम में भी खास योगदान रहा है. 25 जुलाई 1857 को यहीं के सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था. आज, यहां बिहार रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर स्थित है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी. साल में एक बार, जून से जुलाई के बीच, यह छावनी क्षेत्र एक अनूठा प्राकृतिक पक्षी अभयारण्य बन जाता है. यहां बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, जिन्हें 'ओपन बिल स्टॉर्क' कहा जाता है.