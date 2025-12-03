संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है. सत्र का दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया. विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही 3 दिसंबर सुबह 11 बजे और राज्यसभा की कार्यवाही भी 3 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. बता दें कि SIR दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे की वजह बना हुआ है. विपक्ष इस पर चर्चा की मांग कर रहा है. संसद के सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे भरा रहने के आसार जताए जा रहे हैं.

सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने जहां SIR के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं सत्ता पक्ष अहम बिलों पर चर्चा का प्रयास करता नजर आया. सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई. विपक्ष की मांग थी कि सरकार सदन में आकर स्पष्ट बयान दे कि चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी. इस पर सरकार का कहना था कि 'विपक्ष तय नहीं कर सकता कि सरकार क्या करे. यह नहीं हो सकता.'

Parliament Winter Session Live Updates