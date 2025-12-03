IND vs SA: अनस्टॉपेबल... कोहली के 53वें विराट शतक पर ICC और BCCI ने कुछ यूं किया सलाम

BCCI Congrats on Virat Kohli Century IND vs SA 2nd ODI: किंग कोहली और रनों का कमाल का रिश्ता है. जब कोहली लय में हो तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज उनके बल्ले को शांत नहीं करा सकता है. रायपुर के मैदान में कुछ ऐसा ही देखने को मिला. कोहनी के बल्ले ने मेहमान गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. कोहली ने रितुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 195 की साझेदारी कर डाली. कोहली ने 93 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्कों की मदद 102 रन बनाए. कोहली की इस पारी पर आईसीसी और बीसीसीआई ने भी इस बल्लेबाज को सलाम किया. बीसीआई ने अपने इस नायाब हीरे को अनस्टॉपबेल बताया है. उसके आगे एक क्राउन बना हुआ है.

वहीं, आईसीसी ने भी दुनिया के इस दिग्गज बल्लेबाज को सलाम किया है. आईसीसी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि लगातार दूसरा शतक. विराट का वनडे में ये 53वां शतक है. वो वनडे में सबसे ज्यादा शतक बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर से आगे निकल चुके हैं.

रायपुर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में कोहली ने संभलकर बल्लेबाजी की. शुरुआत में हल्के मेहमान टीम के गेंदबाजों पर हल्के हाथ रखे लेकिन जब एक बार उनकी नजरें पिच पर जम गईं तो फिर मेहमान गेंदबाज पानी मांगते नजर आने लगे.

किंग कोहली इस मैच में कितने बेखौफ अंदाज में खेल रहे थे इसका अंदाज आप उनके स्ट्राइक रेट से लगा सकते हैं. उन्होंने 109.67 के औसत से रन ठोके. तो किंग कोहली यूं ही बने रहो. आपको सलाम है.