MCD Bye Election Result Live 2025: दिल्‍ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों में हुए उपचुनावों का रिजल्ट 3 दिसंबर यानी बुधवार को आने वाला है. वोटों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच होगी. 51 उम्‍मीदवारों के भविष्‍य का फैसला आज होने वाला है. 30 नवंबर को वोटिंग हुई थी और आज वोटों की गिनती होनी है. राज्‍य चुनाव आयोग (एसईसी) ने वोटों की गिनती के लिए 10 सेंटर बनाए हैं. चुनाव के नतीजे दोपहर तक घोषित होने की संभावना है. एमसीडी चुनाव में करीब 40 फीसदी मतदान हुआ था, जबकि 2022 के चुनावों में 50.47 प्रतिशत लोगों ने वोट डाले थए. 2025 के उपचुनाव में 26 महिलाओं सहित 51 उम्मीदवार मैदान में थे. बीजेपी ने आठ महिला उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतारा था. वहीं, आम आदमी पार्टी (आप) ने छह और कांग्रेस ने पांच महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था.

MCD Up Chunav Results 2025 LIVE