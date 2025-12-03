MCD Bye Election Result Live 2025: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों में हुए उपचुनावों का रिजल्ट 3 दिसंबर यानी बुधवार को आने वाला है. वोटों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच होगी. 51 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला आज होने वाला है. 30 नवंबर को वोटिंग हुई थी और आज वोटों की गिनती होनी है. राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने वोटों की गिनती के लिए 10 सेंटर बनाए हैं. चुनाव के नतीजे दोपहर तक घोषित होने की संभावना है. एमसीडी चुनाव में करीब 40 फीसदी मतदान हुआ था, जबकि 2022 के चुनावों में 50.47 प्रतिशत लोगों ने वोट डाले थए. 2025 के उपचुनाव में 26 महिलाओं सहित 51 उम्मीदवार मैदान में थे. बीजेपी ने आठ महिला उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतारा था. वहीं, आम आदमी पार्टी (आप) ने छह और कांग्रेस ने पांच महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था.
MCD Up Chunav Results 2025 LIVE
MCD उपचुनाव के लिए 12 वार्डों पर वोटिंग रविवार को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक हुई थी. 51 उम्मीदवार मैदान में हैं. उपचुनाव में 38.51 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. दिल्ली ECE के मुताबिक, 143 मतदान केंद्रों के 580 बूथों पर वोटिंग हुई थी.
12 वार्डों पर हुई वोटिंग की गिनती बुधवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी. नतीजे दिल्ली चुनाव आयोग की वेबसाइट और NIGAM CHUNAV DELHI APP पर भी देखे जा सकते हैं.
MCD उपचुनाव में 26 महिलाओं समेत 51 उम्मीदवार मैदान में थे. बीजेपी ने आठ महिला उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतारा था. वहीं, आम आदमी पार्टी (आप) ने छह और कांग्रेस ने पांच महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था.
राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने वोटों की गिनती के लिए 10 सेंटर बनाए हैं. नतीजे दोपहर तक घोषित होने की संभावना है.
MCD उपचुनाव के 51 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला आज होगा. 30 नवंबर को वोटिंग हुई थी और आज रिजल्ट आएगा.