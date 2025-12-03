VIDEO: शादी में रसगुल्ले के लिए घमासान, जमकर चले लात-घूंसे, दुल्हन का शादी से इनकार

इन दिनों शादी का सीजन पूरे जोर पर है. हर रोज हजारों शादियां हो रही है. लोग भी पार्टी-फंक्शन के मजे ले रहे हैं. लेकिन शादी और पार्टी की खुशियों के बीच से कई जगह से कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आ जा रही है, जो लोगों की घटिया मानसिकता का परिचय करवाती है. ऐसा ही एक मामला बिहार के बोधगया से सामने आई है. जहां शादी में रसगुल्ले के लिए जबरदस्त मारपीट हुई. लोगों ने एक-दूसरे पर जमकर लात-घूंसे बरसाए, कुर्सियां पटकी, बुफे पर लगी खाने के बर्तनों को पकड़ा. इसका वीडियो भी सामने आया है, जो वायरल हो रहा है.

मारपीट के बाद दुल्हन पक्ष ने शादी से किया इनकार

मिली जानकारी के अनुसार यह घटना बोधगया के निजी होटल में 29 नवंबर को हुई शादी समारोह का है. खाने-पीने की चीजों के लिए हुई मारपीट के बाद दुल्हन पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया. इससे दूल्हे को बिना दुल्हन बारात लेकर वापस लौटनी पड़ी. अब मारपीट का वीडियो सामने आया है, जो खुद ब खुद पूरी कहानी को बता रहा है.

बोधगया के होटल में हुई मारपीट का वीडियो वायरल

बताया गया कि बोधगया के होटल में हथियार गांव से दूल्हा बारात लेकर पहुंचा था. जहां शादी होनी था. शादी समारोह में मिठाई कम जाने के कारण दुल्हन पक्ष के लोगों ने जमकर बवाल काटा है. CCTV फुटेज में देखा जा रहा है कि खाना खाने का स्टॉल लगा सभी लोग खाना ले रहे है.

मारपीट में जिसे जो हाथ लगा, उसी से की पिटाई

इसी बीच दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई. जिसे जो हाथ लगा उससे पिटाई करनी शुरू कर दी. इस घटना में दोनों पक्ष के लोग घायल हुए. दोनों पक्ष के परिजन स्थिति को संभालने में जुटे थे. समारोह में जयमाला से लेकर कई रस्में पूरी हो चुकी थी. सिर्फ मंडप में शादी के लिए बैठना था. तभी यह कोहराम मचा.

दूल्हे के पिता बोले- दहेज का झूठा मुकदमा कराया

दूल्हा के पिता महेंद्र प्रसाद ने बताया कि रसगुल्ले की कमी को लेकर मारपीट की गई. लेकिन दुल्हन पक्ष के द्वारा बोधगया थाना में दहेज की मांग करने का झूठा मुकदमा किया है. मुकदमे के बावजूद दुल्हा पक्ष के लोगों के द्वारा दुल्हन पक्ष के परिजनों को शादी करने के लिए मनाते रहे लेकिन दुल्हन पक्ष के लोग तैयार नहीं है.

दूल्हे की मां बोली- होटल की बुकिंग भी हमने ही की थी

दूल्हे की मां मुन्नी देवी ने बताया कि मारपीट के दौरान दोनों के पक्ष के लोग आपस में समझौता कर रहे थे तभी जेवर लेकर दुल्हन चली गई. उन्होंने बताया कि शादी समारोह के लिए होटल की बुकिंग भी हमलोगों के द्वारा ही की गई थी. फिलहाल इस मारपीट का वीडियो वायरल है.