15 दिन तक रोजाना मेथी का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

Methi Water: मेथी किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जिसे स्वाद और सेहत का खजाना कहा जाता है. आयुर्वेद में मेथी को अमृत तुल्य औषधि बताया गया है. इसके छोटे-छोटे बीजों में सेहत के बड़े-बड़े लाभ छुपे हैं. मेथी में फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी6, और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मेथी के बीजों में मौजूद सैपोनिन और फेनोलिक कंपाउंड शरीर के अंदर सूजन को कम करने, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को और कैसे करना चाहिए इसका सेवन.

कैसे बनाएं मेथी का पानी- How To Make Methi Water:

मेथी के दानों को पानी में भिगो देते हैं, तो उनके सारे पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं. इस पानी को बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास साफ पानी लेना है फिर इसमें 2-3 टी स्पून मेथी के दाने डालना है. इन्हें रात भर भिगोकर रख दें. फिर अगली सुबह इस पानी को उबालकर और छानकर पी लें. इसे आप बिना उबाले भी पी सकते हैं. स्वाद को बढ़ाने के लिए आप इसमें नींबू का रस और शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

मेथी का पानी पीने के फायदे-(Methi Ka Pani Pine Ke Fayde)

1. वजन घटाने-

ठंड के मौसम में वजन बढ़ने की समस्या काफी देखी जाती है. अगर आप भी अपने बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं तो मेथी के पानी का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें फाइबर होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखने, बार-बार भूख लगने से रोकने और वजन को घटाने में मददगार है.

2. पाचन-

जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए मेथी का पानी काफी फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि मेथी के दानों में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है. यह कब्ज, एसिडिटी और पेट की जलन जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है.

3. ब्लड शुगर-

मेथी का पानी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. इसमें मौजूद गैलेक्टोमैनन नामक तत्व डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद माना जाता है.

4. कोलेस्ट्रॉल-

मेथी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और हार्ट को हेल्दी रखने में मददगार है.

