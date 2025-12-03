विज्ञापन
बीएचयू में बवाल, गार्ड्स ने छात्रों पर बरसाई लाठियां, गुस्साए छात्रों ने कर दिया पथराव; आखिर हुआ क्या

Varanasi News: बाइक एक्सीडेंट में घायल हुआ छात्र चोट लगने के बाद वो यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टोरियल बोर्ड में शिकायत करने गया था. आरोप है कि छात्र की सुनवाई करने की जगह उसे भगा दिया गया. उसके बाद ही ये सारा बवाल शुरू हुआ.

बीएचयू में बवाल, गार्ड्स ने छात्रों पर बरसाई लाठियां, गुस्साए छात्रों ने कर दिया पथराव; आखिर हुआ क्या
बीएचयू में छात्रों का विरोध प्रदर्शन.
  • बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बाइक हादसे के बाद घायल छात्र के समर्थन में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया.
  • छात्रों ने प्रॉक्टोरियल बोर्ड के गार्ड्स पर हाथापाई का आरोप लगाया और पुलिस पर भी पत्थरबाजी की.
  • पुलिस ने हालात नियंत्रण में लाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, जिससे तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई.
वाराणसी:

उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों ने जमकर हंगामा किया. छात्रों ने पुलिस पर भी पत्थरबाजी कर दी, जिसके बाद हालात काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद से हालात तनावपूर्ण बने हुए  हैं. मामला मंगलवार शाम तो तब शुरू हुआ जब, बीएचयू के राजा राम मोहन रॉय हॉस्टल का एक छात्र बाइक एक्सीडेंट में घायल हो गया था. इसी को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. 

बीएचयू के अनुशासन समिति के सदस्य छात्रों से बात करने पहुंचे, लेकिन उग्र छात्रों ने उनकी एक न सुनी और हंगामा शुरू कर दिया.  इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना देनी पड़ी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात नियंत्रित करने की कोशिश की, इसी दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी. छात्रों का आरोप है कि प्रॉक्टोरियल बोर्ड के गार्ड्स ने छात्रों से हाथापाई की, इसी के बाद माहौल ख़राब हुआ है.

बाइक एक्सीडेंट में घायल हुआ छात्र चोट लगने के बाद वो यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टोरियल बोर्ड में शिकायत करने गया था. आरोप है कि छात्र की सुनवाई करने की जगह उसे भगा दिया गया. इस बात की जानकारी होने पर राजा राम मोहन राय हॉस्टल के अलावा बिरला और कुछ और हॉस्टल के छात्र इकट्ठे होकर प्रदर्शन करने लगे. आरोप है कि प्रॉक्टोरियल बोर्ड के जवानों ने छात्रों पर लाठी चला दी, इसके बाद उग्र छात्रों ने पथराव किया. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हालात को देखते हुए पुलिस को बुलाया. भारी संख्या में पुलिसबल यूनिवर्सिटी में तैनात किया गया है. 

बता दें कि बीएचयू के एलडी गेस्ट हाउस में काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने आए कुछ वीआईपी गेस्ट रुके हुए हैं. ऐसे में पुलिस को ख़ास एहतियात रखना पड़ रहा है.

