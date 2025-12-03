विज्ञापन
India vs South Africa LIVE Score: खेल शुरू हो चुका है. रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टॉस हारकर भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरूआत कर रहे हैं. वहीं विपक्षी टीम की तरफ से नांद्रे बर्गर पहला ओवर डाल रहे हैं.  जायसवाल ने चौके के साथ पारी का आगाज किया है. इससे पहले जारी सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर 2025 को जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया था. जहां भारतीय टीम 17 रनों से बाजी मारने में कामयाब हुई थी. रांची में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 50 ओवरों में 349/8 रन बनाने में कामयाब हुई थी. तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने 136 रनों का सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा केएल राहुल ने 56 गेंद में 60, जबकि रोहित शर्मा ने 51 गेंदों में 57 रनों का योगदान दिया. (Live Cricket Score) 

भारत की तरफ से जीत के लिए मिले 350 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी अफ्रीकी टीम 49.2 ओवरों में 332 रनों पर ढेर हो गई. टीम के लिए मैथ्यू ब्रीट्जके (72), मार्को जानसन (70) और कॉर्बिन बॉश (67) ने अर्धशतक लगाया. हालांकि, इसके बावजूद वह टीम को जीत नहीं दिला सके. 

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन 

भारत: 1 यशस्वी जायसवाल, 2 रोहित शर्मा, 3 विराट कोहली, 4 रुतुराज गायकवाड़, 5 केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), 6 वॉशिंगटन सुंदर, 7 रवींद्र जाडेजा, 8 कुलदीप यादव, 9 हर्षित राणा, 10 अर्शदीप सिंह, 11 प्रसिद्ध कृष्णा

दक्षिण अफ्रीका: 1 एडन मारक्रम, 2 क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), 3 टेम्बा बवूमा (कप्तान), 4 मैथ्यू ब्रीत्ज़के, 5 डेवाल्ड ब्रेविस, 6 टोनी डी जॉर्जी, 7 मार्को यानसन, 8 कॉर्बिन बॉश, 9 केशव महाराज, 10 नांद्रे बर्गर, 11 लुंगी एनगिडी

IND vs SA Live Score: बर्गर के पहले ही ओवर में सलामी बल्लेबाजों ने कूटे 14 रन

दक्षिण अफ्रीका की तरफ से पारी का पहला ओवर नांद्रे बर्गर ने डाला. जहां भारतीय सलामी बल्लेबाज इस ओवर में कुल 14 रन बटोरने में कामयाब रहे. 

IND vs SA Live Score: यशस्वी जायसवाल ने चौके के साथ पारी का किया आगाज

खेल शुरू हो चुका है. टॉस हारकर भारत की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरूआत कर रहे हैं. वहीं विपक्षी टीम की तरफ से नांद्रे बर्गर पहला ओवर डाल रहे हैं.  जायसवाल ने चौके के साथ पारी का आगाज किया है. 

IND vs SA Live Score: शबनम से डरे केएल राहुल, जानें टॉस के बाद क्या कहा

टॉस के बाद केएल राहुल ने कहा ईमानदारी से कहूं तो टॉस के समय ही सबसे ज्यादा दबाव महसूस करता हूं. पिछले मुकाबले में काफी चीजें सकारात्मक रहीं. ओस (शबनम) काफी बड़ी भूमिका निभाएगी. हमें इसके बारे में पहले से जानकारी थी. गेंदबाज पहले से तैयार हैं. बिना बदलाव के हम उतर रहे हैं. 

IND vs SA Live Score: 3 बदलाव के साथ रायपुर में उतर रही है अफ्रीकी टीम

दक्षिण अफ्रीका: 1 एडन मारक्रम, 2 क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), 3 टेम्बा बवूमा (कप्तान), 4 मैथ्यू ब्रीत्ज़के, 5 डेवाल्ड ब्रेविस, 6 टोनी डी जॉर्जी, 7 मार्को यानसन, 8 कॉर्बिन बॉश, 9 केशव महाराज, 10 नांद्रे बर्गर, 11 लुंगी एनगिडी

IND vs SA Live Score: बावुमा ने क्यों चुनी पहले गेंदबाजी? टॉस के बाद दिया जवाब

टॉस के बाद बावुमा ने कहा कि पिच कैसा व्यवहार करेगी ये कह पाना काफी मुश्किल है. उम्मीद है ओस आने के बाद चेज करना आसान होगा. टीम में तीन बदलाव हुए हैं. मेरी, केशव महाराज और लुंगी एनगिडी की प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई है. हमारे पास सीरीज को बराबर करने को मौका है. 

IND vs SA Live Score: बिना बदलाव के रायपुर में उतर रही है भारतीय टीम

भारत: 1 यशस्वी जायसवाल, 2 रोहित शर्मा, 3 विराट कोहली, 4 रुतुराज गायकवाड़, 5 केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), 6 वॉशिंगटन सुंदर, 7 रवींद्र जाडेजा, 8 कुलदीप यादव, 9 हर्षित राणा, 10 अर्शदीप सिंह, 11 प्रसिद्ध कृष्णा

IND vs SA Live Score: दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस, भारत को मिला पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण

टॉस के दौरान एक बार फिर से भारतीय टीम को नाकामयाबी हाथ लगी है. विपक्षी टीम के कप्तान टेंबा बावुमा टॉस जीतने में कामयाब हुए हैं. टॉस जीतकर उन्होंने भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया है.  

IND vs SA Live Score: रायपुर में खिली हुई है धूप

रायपुर में धूप खिली हुई है. मैच से पहले खिलाड़ी प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं. कोहली को हर्षित से बात करते हुए देखा गया है. वहीं तिलक गेंदबाजी में हाथ आजमाते हुए नजर आए हैं. 

IND vs SA Live Score: रायपुर में राज करती है टीम इंडिया!

रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खबर लिखे जाने तक सिर्फ एक वनडे मुकाबला खेला गया है. जहां जनवरी 2023 में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एकतरफा अंदाज में 8 विकेट से जीत हासिल की थी. 

नमस्कार!

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में आपका स्वागत है. मैच से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ. 

