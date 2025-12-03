India vs South Africa LIVE Score: खेल शुरू हो चुका है. रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टॉस हारकर भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरूआत कर रहे हैं. वहीं विपक्षी टीम की तरफ से नांद्रे बर्गर पहला ओवर डाल रहे हैं. जायसवाल ने चौके के साथ पारी का आगाज किया है. इससे पहले जारी सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर 2025 को जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया था. जहां भारतीय टीम 17 रनों से बाजी मारने में कामयाब हुई थी. रांची में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 50 ओवरों में 349/8 रन बनाने में कामयाब हुई थी. तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने 136 रनों का सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा केएल राहुल ने 56 गेंद में 60, जबकि रोहित शर्मा ने 51 गेंदों में 57 रनों का योगदान दिया. (Live Cricket Score)

भारत की तरफ से जीत के लिए मिले 350 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी अफ्रीकी टीम 49.2 ओवरों में 332 रनों पर ढेर हो गई. टीम के लिए मैथ्यू ब्रीट्जके (72), मार्को जानसन (70) और कॉर्बिन बॉश (67) ने अर्धशतक लगाया. हालांकि, इसके बावजूद वह टीम को जीत नहीं दिला सके.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत: 1 यशस्वी जायसवाल, 2 रोहित शर्मा, 3 विराट कोहली, 4 रुतुराज गायकवाड़, 5 केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), 6 वॉशिंगटन सुंदर, 7 रवींद्र जाडेजा, 8 कुलदीप यादव, 9 हर्षित राणा, 10 अर्शदीप सिंह, 11 प्रसिद्ध कृष्णा

दक्षिण अफ्रीका: 1 एडन मारक्रम, 2 क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), 3 टेम्बा बवूमा (कप्तान), 4 मैथ्यू ब्रीत्ज़के, 5 डेवाल्ड ब्रेविस, 6 टोनी डी जॉर्जी, 7 मार्को यानसन, 8 कॉर्बिन बॉश, 9 केशव महाराज, 10 नांद्रे बर्गर, 11 लुंगी एनगिडी