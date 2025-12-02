IND vs SA, 2nd ODI: रोहित शर्मा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले ओपनर बल्लेबाज बनेंगे

Rohit Sharma upcoming record : साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मे ंरोहित शर्मा ने इतिहार रचा था और वनडे में सबसे ज्यादा छक्का लागने वाले बल्लेबाज बने थे. वहीं, अब दूसरे वनडे में भी रोहित शर्मा के पास कई रिकॉर्ड बनाने का मौका है. बता दें कि दूसरा वनडे मैच रायपुर में खेला जाएगा. पहले वनडे मैच में रोहित ने 57 रनक की पारी खेली थी, अपनी पारी में रोहित ने 3 छ्क्के भी लगाए थे. अब रायपुर वनडे में रोहित के पास एक दो नहीं बल्कि 6 महारिकॉर्ड बनाने का मौका होगा.

4 छ्क्के लगाते ही रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

वहीं, 20,000 इंटरनेशनल रन तक पहुंचने के लिए रोहित को 41 रन की दरकार है. रोहित ने अबतक इंटरनेशनल क्रिकेट में 19959 रन बना लिए हैं.

बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल शतक बनाने के लिए रोहित शर्मा को एक शतक की दरकार है. रोहित और सचिन के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर इस समय 45-45 शतक दर्ज है.

वहीं, बतौर ओपनर वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बनने के लिए रोहित को 5 छक्के लगाने की दरकार है. ऐसा करते ही रोहित वनडे में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. यह रोहित के लिए एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा.

ओपनर की ओर से सबसे ज़्यादा ODI छक्के

328 - क्रिस गेल (274 पारी)

324* - रोहित शर्मा (188 पारी)

263 - सनथ जयसूर्या (383 पारी)

174 - मार्टिन गुप्टिल (174 पारी)

167 - सचिन तेंदुलकर (340 पारी)

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय ओपनर बनने के लिए रोहित को अब केवल 58 रन की जरूरत है.

SENA टीमों के खिलाफ 5,000 ODI रन बनाने वाले दूसरे एशियाई ओपनर बनने के लिए रोहित को 19 रन चाहिए (ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बनेंगे)

बता दें कि भारत ने पहला वनडे मैच 17 रन से जीता था जिसमें विराट कोहली ने शानदार 135 रन की पारी खेली थी. कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था. अब सीरीज का दूसरा वनडे मैच रायपुर में खेला जाएगा. इस मैच में भी भारतीय बल्लेबाजों से काफी उम्मीद है. रायपुर वनडे मैच जीतकर भारतीय टीम सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करना चाहेगी.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की वनडे टीम : रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, ऋतुराज गायकवाड़, हर्षित राणा, ध्रुव जुरेल, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह