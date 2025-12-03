विज्ञापन

इलायची गर्म होती है या ठंडी, रात को सोने से पहले दो इलायची खाने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए फायदे

न्यूट्रिशनिस्ट पूजा लूथरा ने बताया कि रोज रात में सोने से पहले 2 इलायची खाकर ऊपर से 1 गिलास गर्म पानी पी लिया जाए तो इसके कई फायदे मिलेंगे.

इलायची गर्म होती है या ठंडी, रात को सोने से पहले दो इलायची खाने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए फायदे
रात में इलायची खाने से क्या होता है?
Cardamom Elaichi Benefits: इलायची एक ऐसी चीज है, जो दिखने में भले ही छोटी होती है, लेकिन इसके सेवन करने के फायदे कमाल के होते हैं. इलायची का सेवन सेहत के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है. रात में सोने से पहले सिर्फ दो इलायची खा ली जाए तो शरीर को कमाल के फायदे मिलते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट पूजा लूथरा ने बताया कि रोज रात में सोने से पहले 2 इलायची खाकर ऊपर से 1 गिलास गर्म पानी पी लिया जाए तो इसके कई फायदे मिलेंगे. इलायची पाचन में सुधार, वजन कम करने में असरदार, दिमाग शांत, श्वसन स्वास्थ्य में मदद, बॉडी डिटॉक्स, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और सांसों को ताजगी के लिए लाभकारी है. इसके अलावा यह सूजन से लड़ने और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है.

इलायची गर्म होती है या ठंडी

इलायची दो तरह की होती है. अगर, बात की जाए इलायची की तासीर की तो इलायची गर्म और ठंडी दोनों होती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह हरी है या काली, क्योंकि छोटी हरी इलायची की तासीर ठंडी होती है, जबकि बड़ी काली इलायची की तासीर गर्म होती है.

रात को सोने से पहले दो इलायची खाने से क्या होता है?

रात को सोने से पहले दो इलायची खाने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं. इससे नींद अच्छी आती है, पाचन तंत्र बेहतर होता है और सांसों की बदबू दूर होती है. इलायची में मौजूद प्राकृतिक तेल तनाव को कम करके दिमाग को शांत करते हैं, जिससे नींद गहरी आती है. इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण मुंह की दुर्गंध को दूर करने में मदद करते हैं.

वजन कम करने में मददगार

अगर, आप अपने मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप रोजाना सुबह खाली पेट इलायची का पानी पी सकते हैं. इलायची का पानी पीने से मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा मिलता है और तेजी से कैलोरी बर्न होती है.

तनाव दूर होगा

इलायची में ऐसे गुण होते हैं, जो तनाव को कम करके मूड को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

