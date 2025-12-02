आखिर जेल में बंद इमरान खान से मिलकर लौटीं उज्मा, जानें भाई के लिए जान लड़ाने वाली कौन हैं वो तीन बहनें

इमरान खान को लेकर उनकी बहनों की अगुआई में जारी आंदोलन के आगे पाकिस्तान सरकार ने आखिरकार घुटने टेक दिए. इमरान खान की बहन उज्मा खान को अदियाला जेल में उनसे मिलने की इजाजत दे दी गई. मंगलवार को जेल में इमरान से मिलकर बाहर आई उनकी बहन उज्मा खानम ने बताया कि इमरान खान की तबीयत ठीक है, लेकिन वो बहुत गुस्से में हैं. उज्मा के मुताबिक, इमरान खान ने यह भी बताया कि जेल में उन्हें मेंटली टॉचर्र किया जा रहा है. उन्होंने इसके लिए सेना प्रमुख आसिम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया.

इमरान खान से मुलाकात की मांग को लेकर उनकी तीनों बहनें ने पिछले कई दिनों से मोर्चा खोल रखा था. अदियाला जेल और हाईकोर्ट के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहा था. उनकी बहनों का दावा है कि पिछले तीन हफ्ते से ज्यादा समय से उन्हें इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा है. इसके बाद जेल में इमरान की मौत की अफवाहें जोर पकड़ने लगी थीं. आइए बताते हैं, इमरान खान की तीनों बहनें कौन हैं, क्या करती हैं. इमरान खान से जेल में मिलकर लौटीं उज्मा खानम क्या करती हैं और उनके पति का पाकिस्तानी एयरफोर्स से क्या संबंध है.

डॉक्टर हैं उज्मा खान, पति का PAK आर्मी से कनेक्शन

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान की 4 बहनें हैं. इमरान की सबसे बड़ी बहन रूबीना और सबसे छोटी बहन नौरीन हैं. उजमा खान नियाजी के बारे में बताएं तो वह डॉक्टर हैं और लाहौर में ही रहती हैं. उजमा पेशे से सर्जन हैं और उनके पति मजीद खान मौलवी हैं. दोनों इमरान के बड़े सपोर्टर हैं और पार्टी के हर इवेंट में नजर आते हैं.

मजीद खान पाकिस्‍तान एयरफोर्स से विंग कमांडर बनकर रिटायर हुए हैं. वह अमेरिकी F-16 फाइटर जेट को उड़ाने वाले पाकिस्‍तानी पायलट्स के पहले बैच का हिस्‍सा रहे हैं. मजीद ने एक इंटरव्‍यू में कहा था कि पाकिस्‍तान की अथॉरिटीज जो बर्ताव इमरान के साथ कर रही हैं, वैसा कभी दुश्‍मन के साथ न हो. पाकिस्‍तान की कोर्ट में डॉक्‍टर उजमा और मजीद खान भी करोड़ों की जमीन खरीद घोटाले में आरोपी रह चुके हैं.

बड़ी बहन रूबीना UN में सेवाएं दे चुकी हैं

अब इमरान खान की तीन अन्य बहनों के बारे में भी जान लीजिए. यूट्यूब पर @justajoo9 चैनल पेज की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, इमरान की बहन रूबीना खान का जन्‍म सितंबर 1950 में लाहौर में हुआ. वह प्रतिष्ठित लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्‍टूडेंट रही और संयुक्त राष्‍ट्र में भी एक सीनियर पोस्‍ट पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. उन्‍होंने कभी शादी नहीं की और उनका जीवन अमेरिका में नौकरी करते हुए बीता है. रूबीन का बेहद शांत और समझदार शख्सियत के तौर पर देखा जाता है और खानदान में उन्‍हें सोच-समझकर बात करने वाली महिला के तौर पर देखा जाता है. रूबीना सियासत से दूर ही रहती हैं.

तीसरी बहन अलीमा टेक्‍सटाइल एक्‍सपोर्टर

अब बात इमरान खान की तीसरी बहन अलीमा खान की. पाकिस्‍तान के यू-ट्यूब चैनल 13 News के अनुसार अलीमा का जन्‍म 1960 में लाहौर में हुआ. अलीमा की शुरुआती पढ़ाई लाहौर में ही हुई है. अलीमा खान ने फैशन डिजाइनिंग और टेक्‍स्‍टाइल में पढ़ाई की है. उन्‍होंने साल 1989 में लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से एमबीए की डिग्री हासिल की. वह लाहौर के मशहूर टेक्‍स्‍टाइल बाईंग स्‍टोर कॉटकॉम सोर्सिंग (प्राइवेट) लिमिटेड की फाउंडर हैं. आज उनका नाम पाकिस्‍तान के कुछ जाने-माने टेक्‍स्‍टाइल एक्‍सपोर्ट्स में शुमार है. उनकी कंपनी कई देशों में गारमेंट एक्‍सपोर्ट करती है.

अलीमा खान को महिलाओं के सशक्‍तीकरण के लिए आवाज उठाने वाली और एक खुले विचारों वाली महिला के तौर पर जाना जाता है. वह शौकत खान कैंसर हॉस्पिटल के लिए फंड रेजिंग का काम करती आई हैं. पाकिस्‍तान के राजनीतिक विशेषज्ञ इमरान की सफलता के पीछे अलीमा का बड़ा योगदान मानते हैं. अलीमा खान की शादी उनके ननिहाल में हुई और उनके पति सुहैल अमीर खान बर्की पाकिस्‍तान एयरफोर्स में थे.

सबसे छोटी बहन नौरीन खान

इमरान खान की सबसे छोटी बहन नौरीन हैं, जो पाकिस्‍तान में रानी खान के नाम से चर्चिता हैं. रानी की शादी चाचा के बेटे हफीजुल्‍ला खान नियाजी से हुई है. शादी के बाद वह कुछ दिन अमेरिका में रहीं और फिर जेद्दा में सैटल हो गईं. हफीजुल्‍ला भी पेशे से एक इंजीनियर हैं. हफीज नियाजी, इमरान की उम्र के ही हैं और पीटीआई के संस्‍थापक सदस्‍यों में रहे हैं. हालांकि बाद में इमरान के साथ उनके राजनीतिक मतभेद हो गए. 2002 में जब आम चुनाव हुए तो मियांवली में विधायकी के चुनाव हुए और हफीज नियाजी, इमरान के उम्‍मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़े और हार गए. पाकिस्‍तानी मीडिया के अनुसार हफीज अपने बेटे और पत्नी के साथ नहीं बल्कि एक अलग घर में रहते हैं.

