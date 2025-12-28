IND vs SL: स्मृति मंधाना-शेफाली वर्मा ने बदला इतिहास, महिला T20I में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दुनिया को चौंकाया

Smriti Mandhana - Shafali Verma World Record : स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के चौथे महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय के दौरान इतिहास रच दिया है. तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों ने पहले विकेट के लिए 162 रनों की साझेदारी की. इस साझेदारी के दौरान भारत की इस जोड़ी ने महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3 हजार रन के आंकड़े को छू लिया है. उनके अलावा, महिलाओं के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी अन्य जोड़ी ने इस मुकाम को हासिल नहीं किया है.

स्मृति मंधाना-शेफाली वर्मा की जोड़ी ने अब तक 3,107 रन बनाए हैं. इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एलिसा हीली और बेथ मूनी की जोड़ी दूसरे स्थान पर है, जिसने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2,720 रनों की साझेदारी की है. वहीं, यूएई की ओर से ईशा ओझा-तीर्था सतीश की जोड़ी ने अब तक 2,579 रन जुटाए हैं.

रविवार को खेले जा रहे इस मुकाबले में मंधाना-शेफाली की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 15.2 ओवरों में 162 रन जुटाए. यह महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए भारत की ओर से सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है. इससे पहले, साल 2019 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी ने शुरुआती विकेट के लिए 143 रन जोड़े थे.

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 100 या उससे अधिक ओपनिंग साझेदारी के मामले में मंधाना-शेफाली की जोड़ी संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर पहुंच गई है. इस जोड़ी ने 4 बार यह कारनामा किया है. एलिसा हीली-बेथ मूनी की जोड़ी भी 4 बार ऐसा कर चुकी है. इस लिस्ट में यूएई की ईशा ओझा-तीर्था सतीश की जोड़ी शीर्ष पर है, जिन्होंने 6 बार शतकीय साझेदारी की हैं.

रविवार को टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित ओवरों में 2 विकेट खोकर 221 रन बनाए. मेजबान टीम के लिए मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 162 रन की साझेदारी की. शेफाली 48 गेंदों में 80 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि शेफाली ने 46 गेंदों में 79 रन बनाए. कप्तान हरमनप्रीत कौर (नाबाद 16) ने ऋचा घोष (नाबाद 40) के साथ तीसरे विकेट के लिए 53 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया.

