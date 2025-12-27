रहमान डकैत के दोस्त हबीब जान ने बॉलीवुड को कहा धन्यवाद, बोले वह एक हीरो था, जो पाकिस्तान नहीं कर सका, वो भारत ने कर दिखाया

आदित्य धर की धुरंधर भले ही एक काल्पनिक कहानी हो, लेकिन यह रियल स्टोरी है. यह स्पाई थ्रिलर पाकिस्तान के ल्यारी में सेट है, जो कराची का एक इलाका है. 2000 के दशक की शुरुआत में गैंग हिंसा के लिए बदनाम था. फिल्म में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाया है, जो इसी नाम के असली गैंगस्टर पर आधारित है. हालांकि फिल्म में असली किरदारों को दिखाने के तरीके पर कई चर्चाएं हुई हैं, अब असली रहमान के एक दोस्त ने फिल्म की तारीफ की है.

रहमान डकैत के दोस्त ने धुरंधर का रिव्यू किया

ऑनलाइन बड़े पैमाने पर शेयर किए गए एक वीडियो में हबीब जान बलूच, जो एक वकील और बलूच राष्ट्रवादी हैं. एक रिपोर्टर से बात करते हुए दिख रहे हैं, जो उनसे धुरंधर में उनके दोस्त के किरदार के बारे में उनकी राय पूछता है. उन्होंने फिल्म दो बार देखी है, बलूच कहते हैं, "मैं किरदार के बारे में बात नहीं करूंगा. फिल्मों में ऐसा ही होता है. अगर कुछ और गाने होते तो बेहतर होता, लेकिन मुझे यह कहना है कि जो पाकिस्तान ने नहीं किया, वह भारत के बॉलीवुड ने किया. धन्यवाद, बॉलीवुड."

'रहमान एक हीरो था'

हालांकि, बलूच कहते हैं कि फिल्म में जो दिखाया गया है, उसके विपरीत रहमान विलेन नहीं बल्कि हीरो था. "वह एक हीरो था, एक अच्छा आदमी था. पाकिस्तान उसका कर्जदार है. अगर रहमान और उजैर बलूच नहीं होते, तो आज पाकिस्तान का चेहरा बांग्लादेश जैसा होता, या उससे भी बुरा." हबीब जान बलूच दो दशक पहले रहमान के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि उनकी राय में फिल्म किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदस्यों ने धुरंधर की आलोचना की है, यह कहते हुए कि फिल्म उनकी पार्टी को गलत तरीके से दिखाती है.

धुरंधर के बारे में

धुरंधर में रणवीर सिंह ने एक भारतीय जासूस का किरदार निभाया है जो 2000 के दशक में ल्यारी में रहमान के गैंग में घुसपैठ करता है. इसमें संजय दत्त ने एसपी असलम का किरदार भी निभाया है, जो असली पुलिस वाले थे. उन्होंने ल्यारी टास्क फोर्स का नेतृत्व किया था. धुरंधर में आर माधवन और अर्जुन रामपाल भी अहम भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफल रही है, इसने दुनिया भर में 1000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है. यह अब तक की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है.