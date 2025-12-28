नए साल से पहले दिल्ली-NCR में 'रेड जोन', हवा हुई जहरीली, हालात गंभीर

दिल्ली में प्रदूषण का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार की सुबह दिल्लीवासी एक बार फिर स्मॉग की मोटी चादर के बीच जागे, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 391 के साथ 'खतरनाक' श्रेणी में दर्ज किया गया. हालात इतने गंभीर हैं कि दिल्ली के 39 में से 20 निगरानी केंद्रों पर हवा 'गंभीर' (Severe) स्तर पर पहुंच गई है. पड़ोसी शहर नोएडा की स्थिति और भी बदतर है, जहां AQI 415 दर्ज किया गया है.

20 सेंटर ‘सीवियर' जोन में पहुंचे

दिल्ली में प्रदूषण निगरानी के 39 केंद्रों में से 20 सेंटरों ने हवा की गुणवत्ता को ‘Severe' (गंभीर) श्रेणी में रिकॉर्ड किया, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत नुकसानदायक माना जाता है. कई इलाके जैसे कि आनंद विहार, वजीरपुर, रोहिणी और अक्षरधाम में AQI 440+ स्तर तक दर्ज किया.

नोएडा की स्थिति और भी खराब

दिल्ली से सटे नोएडा में हालात इससे भी ज़्यादा बिगड़े हुए रहे. सेक्टर-125 में AQI 414, जबकि कुछ अन्य स्थानों पर AQI 443 तक दर्ज किया गया, जो साफ तौर पर ‘Severe' ज़ोन में आता है.

स्मॉग और ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें

राजधानी के कई हिस्सों में सुबह से ही विजिबिलिटी बेहद कम रही. स्मॉग और तापमान में गिरावट के चलते प्रदूषण जमीन के पास जमता गया, जिससे हवा और भारी होती चली गई. दिल्ली में सुबह का तापमान 7.6°C दर्ज किया गया, जो प्रदूषण को और स्थिर करता है.

दिल्ली में वायु प्रदूषण

Photo Credit: PTI

NCR में भी हवा जहरीली

NCR के कई शहरों- जैसे गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम में AQI लगातार ‘बहुत खराब' से ‘गंभीर' श्रेणी में बना हुआ है.

प्रदूषण के पीछे क्या कारण?

विशेषज्ञों के अनुसार, हवा की रफ्तार धीमी होने से प्रदूषक कण जमीन के करीब अटक जाते हैं. स्मॉग और ठंड के संयोजन से हवा लगातार 'सीवियर ज़ोन' में बनी हुई है. कुछ जगहों पर स्थानीय कारकों, जैसे ट्रैफिक, औद्योगिक गतिविधियां और धूल से हालात और गंभीर हो गए.

लोगों के लिए चेतावनी

सांस, हार्ट और फेफड़ों की समस्याओं से जूझ रहे लोग घर में रहें या मास्क पहनकर ही बाहर निकलें. सुबह और देर शाम के समय व्यायाम से बचें. बच्चों और बु​जुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.

नए साल के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

आने वाले दिनों में कोहरे और ठण्ड की स्थिति देश के कई राज्यों में बनी रहेगी. भारत मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक, 'हिमाचल प्रदेश में 30 दिसम्बर तक, पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक रात/सुबह के घंटों में घना से बहुत घना कोहरा साथ ही हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में 31 दिसंबर और 01 जनवरी, पूर्वी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में 29 तक, जम्मू डिवीज़न में 30 तक, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में 31 दिसंबर तक, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ओडिशा में 01 जनवरी तक रात/सुबह के समय में घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है.'

