'जब पक्के इरादे की बात आती है तो', तेंदुलकर नहीं, कर्टनी एम्ब्रोस ने इस खिलाड़ी को बताया दुनिया का सबसे मुश्किल बल्लेबाज

- कर्टनी एम्ब्रोस ने अपने टेस्ट करियर में कुल चार सौ पांच विकेट हासिल किए और अपने समय के प्रमुख गेंदबाज रहे
- एम्ब्रोस ने स्टीव वॉ को अपने करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण बल्लेबाज बताया, जिनके खिलाफ गेंदबाजी करना कठिन था
- उन्होंनेअकरम को सबसे खतरनाक गेंदबाज करार दिया क्योंकि वे स्विंग और सीम दोनों प्रकार की गेंदबाजी कर सकते थे
Curtly Ambrose on toughest batter: वेस्टइंडीज के दिग्गज गेंदबाज में से एक रहे कर्टनी एम्ब्रोस ने अपने टेस्ट करियर में 405 विकेट लिए. एम्ब्रोस की गेंदबाजी के सामने बड़े से बड़े बल्लेबाज घुटने टेकते थे. अब एम्ब्रोस ने उस बल्लेबाज के बारे में बात की है जिसके खिलाफ गेंदबाजी करना उनके लिए काफी मुश्किल हुआ करती थी. एम्ब्रोस ने भारत के सचिन तेंदुलकर को नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ को अपने जमाने का सबसे मुश्किल बल्लेबाज करार दिया है जिसके खिलाफ गेंदबाजी करना सही मायने में उनके लिए एक चुनौती हुआ करती थी. एम्ब्रोस ने स्टीव वॉ को लेकर कहा, "जब दिल और पक्के इरादे की बात आती है, तो वह सबसे मज़बूत लोगों में से एक थे उनके खिलाफ गेंदबाजी करना मुश्किल थे. मुझे सबसे मुश्किल बल्लेबाज लगते थे जिनके खिलाफ मैंने गेंदबाजी की."
कर्टनी एम्ब्रोस ने इसके अलावा वसीम अकरम को सबसे खतरनाक गेंदबाज करार दिया है. उनका कहना है कि अकरम जब चाहें गेंद को स्विंग करा सकते थे. किसी भी विकेट पर उनकी गेंदबाजी का सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल था. अकरम को लेकर कर्टनी एम्ब्रोस ने कहा, "मैं कहूंगा वसीम अकरम, उनके पास पेस था, अगर वह स्विंग करना चाहें तो स्विंग करा लेते थए, सीम करना चाहें तो करा लेते थे और आपको हमेशा ऐसा लगता है कि जब आप उनके खिलाफ खेलते हैं तो आप क्रीज पर सेटल नहीं हो पाते."
Curtly Ambrose की बात करें तो इस गेंदबाज ने वेस्टइंडीज के लिए 1988 में टेस्ट मैच खेलकर डेब्यू किया था. कर्टली एम्ब्रोस ने अपना आखिरी टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ साल 2000 में खेला था. अपने टेस्ट करियर में इस खतरनाक गेंदबाज ने 98 टेस्ट में 405 विकेट तो वहीं, वनडे में 176 मैच खेलकर कुल 225 विकेट लेने में सफल रहे थे. एम्ब्रोस और कोर्टनी वॉल्श की तेज गेंदबाजी जोड़ी को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाजी जोड़ी के रूप में याद किया जाता है.
