एनडीए की सुनामी में भी भाजपा के 12 प्रत्याशी हारे, कांग्रेस के सिर्फ छह उम्मीदवार बचा पाए बाजी

बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ऐतिहासिक प्रदर्शन किया लेकिन राजग की एक तरह की चुनावी सुनामी में भी भाजपा के 12 प्रत्याशी देर रात तक जीत नहीं हासिल कर सके. निर्वाचन आयोग के मुताबिक, इनमें से कई उम्मीदवार बहुत कम अंतर से हारे, कहीं 30 तो कहीं 178 वोटों से. दूसरी ओर, कांग्रेस के 61 प्रत्याशियों में सिर्फ छह ही राजग की लहर में अपनी जीत बचा पाए. भाजपा ने 101 सीट पर चुनाव लड़ा और उसने 89 सीटों पर जीत दर्ज की है.

भाजपा के ये उम्‍मीदवार हारे

हारने वाले 12 भाजपा उम्मीदवारों में विनोद कुमार शामिल हैं, जिन्हें बायसी सीट पर एआईएमआईएम के गुलाम सरवर ने 27,251 वोटों के भारी अंतर से हराया.

भाजपा के हरिभूषण ठाकुर को बिस्फी सीट पर राजद के आसिफ अहमद ने 8,107 वोटों के अंतर से पराजित किया. ठाकुर को 92,664 वोट मिले.

चंपटिया में भाजपा के उमाकांत सिंह बेहद कम 602 वोट से कांग्रेस के अभिषेक रंजन से हार गए. रंजन को 87,538 जबकि सिंह को 86,936 वोट मिले.

फारबिसगंज में भाजपा के विद्या सागर केशरी 221 वोट के अंतर से हार गए. कांग्रेस के मनोज बिश्वास ने 1,20,114 वोट पाकर जीत दर्ज की.

किशनगंज सीट पर भाजपा की स्वीटी सिंह को 76,875 वोट मिले, लेकिन उन्हें कांग्रेस के मोहम्मद कमरुल होदा ने 12,794 वोट के अंतर से हराया.

कोचाधामन में भाजपा की बीना देवी तीसरे स्थान पर रहीं. उन्हें 44,858 वोट मिले. एआईएमआईएम के मोहम्मद सरवर आलम ने 81,860 वोट लेकर जीत दर्ज की, जबकि दूसरे स्थान पर रहे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मुजाहिद आलम को 58,839 वोट मिले.

सहरसा में भाजपा उम्मीदवार आलोक रंजन को 2,038 मतों के अंतर से हार मिली. उन्हें इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता ने 1,15,036 वोट पाकर हराया.

राघोपुर में शुरुआती कड़ी टक्कर के बाद भाजपा के सतीश कुमार को राजद नेता और ‘इंडिया' गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने 14,532 वोट के अंतर से हराया. सतीश ने 1,04,065 वोट हासिल किए.

वारिसलीगंज में भाजपा की अरुणा देवी को राजद की अनीता ने 7,543 वोट के अंतर से शिकस्त दी. अरुणा देवी को 90,290 वोट मिले.

रामगढ़ सीट पर भाजपा के अशोक कुमार सिंह को बसपा के सतीश कुमार सिंह यादव ने सिर्फ 30 वोटों से हराया. अशोक को 72,659 वोट मिले.

ढाका सीट पर भाजपा के पवन कुमार जायसवाल को राजद के फैसल रहमान ने 178 वोटों से हराया. जायसवाल को 1,12,549 वोट मिले.

गोह सीट पर भाजपा के डॉ. रविरंजन कुमार को राजद के अमरेंद्र कुमार ने 4,041 वोटों के अंतर से पराजित किया. भाजपा उम्मीदवार को 89,583 वोट मिले.

कांग्रेस से सिर्फ 6 उम्‍मीदवारों की जीत

इधर, कांग्रेस के केवल छह उम्मीदवार जीत हासिल कर पाए. इनमें सुरेंद्र प्रसाद, अभिषेक रंजन, मनोज विश्वास, अबिदुर रहमान, मोहम्मद कमरुल होदा और मनोहर प्रसाद सिंह शामिल हैं.

वाल्मिकीनगर सीट पर कांग्रेस के सुरेंद्र प्रसाद ने जनता दल यूनाइटेड के धीरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ रिंकू सिंह को 1,675 वोट के अंतर से हराया. प्रसाद को 1,07,730 वोट मिले.

अररिया सीट पर अबिदुर रहमान ने जदयू की शगुफ़्ता अज़ीम को 12,741 वोट के अंतर से मात दी. रहमान को 91,529 वोट मिले.

कांग्रेस के मनोहर प्रसाद सिंह ने शंभू कुमार सुमन को 15,168 वोट के अंतर से हराकर जीत दर्ज की.

