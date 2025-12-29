विज्ञापन

Dhurandhar Box Office Collection Day 24: रणवीर सिंह की धुरंधर ने चौथे हफ्ते में तोड़ा पुष्पा 2 का रिकॉर्ड, की इतनी कमाई

Dhurandhar Box Office Collection Day 24: रणवीर सिंह की धुरंधर ने 24 दिनों में 1050 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं चौथे हफ्ते में फिल्म ने अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

Dhurandhar Beats Pushpa 2: धुरंधर ने तोड़ा पुष्पा 2 का रिकॉर्ड!

Dhurandhar Box Office Collection Day 24: रणवीर सिंह की धुरंधर की बॉक्स ऑफिस पर कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है. जहां फिल्म का आंकड़ा वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ पार हो चुका है. तो वहीं अब चौथे हफ्ते में फिल्म ने पुष्पा 2 का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म ने संडे को ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 22.25 करोड़ का किया है. जबकि फ्राइडे को को सिर्फ 15 करोड़ कमाए थे. वहीं शनिवार को यह कमाई केवल 20.5 करोड़ थी. इसके चलते चौथे हफ्ते में धुरंधर का कलेक्शन 57.75 करोड़ रहा है.

धुरंधर की ऑक्यूपेंसी

बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 42.26 प्रतिशत रही है. जबकि संडे को ऑक्यूपेंसी रेड मॉर्निंग शोज के साथ 26.31 करोड़ रहा. वहीं इवनिंग शोज के साथ 56.89 प्रतिशत तक पहुंच गया.

धुरंधर का हफ्ते का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रणवीर सिंह की फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, जिसने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ की कमाई हासिल की थी. वहीं दूसरे हफ्ते में पहले वीक के मुकाबले 253.25 करोड़ के साथ अच्छी बढ़त हासिल की. जबकि तीसरे हफ्ते में 172 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया. वहीं चौथे हफ्ते के 3 दिनों के कलेक्शन को देखें तो यह 57.75 करोड़ रहा है. इसके बाद भारत में फिल्म की कमाई 690.50 करोड़ होती है. वहीं जियो स्टूडियोज द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक, धुरंधर ने 706. 40 करोड़ की कमाई 23 दिनों में हासिल की थी.

पुष्पा 2 के रिकॉर्ड को धुरंधर ने तोड़ा!

चौथे हफ्ते में सबसे कम कमाई हासिल करने के बावजूद धुरंधर ने हिंदी और बॉलीवुड फिल्म ऑफ ऑल टाइम के चौथे हफ्ते की कमाई में टॉप किया है. 3 दिनों के कलेक्शन के साथ धुरंधर ने पुष्पा द रूल पार्ट 2 के 53.75 करोड़ के कलेक्शन को पछाड़ दिया है.

धुरंधर का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

धुरंधर ने जहां इंडिया ग्रॉस 800 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए 828 करोड़ की कमाई हासिल की है तो वहीं ओवरसीज फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं 24वें दिन की ओवरसीज टोटल कमाई 230 करोड़ हो गई है. इसके बाद धुरंधर का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1058.25 करोड़ तक पहुंच गया है.

