बिहार विधानसभा में चुनाव करारी हार पर कांग्रेस में बवाल, अखिलेश सिंह ने अल्लावरू पर फोड़ा ठीकरा

बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में ही आवाज उठने लगी है. बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हमलोगों की तरफ से ही गड़बड़िया हुई हैं. उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे में देरी हुई जिसका असर चुनावी नतीजों पर भी पड़ा है. गौरतलब है कि कांग्रेस बिहार चुनाव में महज 6 सीटों पर जीत मिली है. 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थीं.

अल्लावरू-संजय यादव जिम्मेदार

अखिलेश ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और आरजेडी के संजय यादव को भी लेपट लिया और इस हार का जिम्मेदार ठहाराया. अखिलेश सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर फ्रेंडली फाइट की नौबत क्यों आई? उन्होंने कहा कि इसके लिए अल्लावरू और संजय जिम्मेदार हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगाकर बाहर के लोगों को बिहार कांग्रेस ठेके पर दे दिया गया. उन्होंने कहा कि इन नतीजों की गहन समीक्षा के बाद ठोस कदम उठाने की जरूरत है.

कांग्रेस को मिली हैं महज 6 सीटें

गौरतलब है कि कांग्रेस ने बिहार चुनाव में 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. पार्टी को इस चुनाव में केवल 6 सीटों पर जीत मिली है. कांग्रेस ने वाल्मिकीनगर, चनपटिया, फारबिसगंज, अररिया, किशनगंज और मनिहारी सीट पर जीत दर्ज की है. उसे राज्य में कुल 8.71 प्रतिशत वोट मिले हैं. 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे और उसे 19 पर जीत मिली थी. उस समय उसका वोट प्रतिशत 9.6 फीसदी था.

कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी घटा

यानी इस बार कांग्रेस का न केवल वोट प्रतिशत घटा है बल्कि सीटें भी काफी घट गई हैं. हालांकि, महागठबंधन में कांग्रेस वाली स्थिति भी आरजेडी और अन्य दलों की भी रही है. लेकिन इस हार के बाद अब कांग्रेस के भीतर सुगबुगाहट शुरू हो गई है और पार्टी के नेता हाल के कारणों को गिनाना शुरू कर दिया है.