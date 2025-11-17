विज्ञापन
मुंबई के विलीपार्ले में तीन छात्राओं ने वैन चालक पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपी स्कूल वैन चालक पर लड़कियों को वैन में बिठाते समय दुर्व्यवहार करने का आरोप है. शिकायतकर्ता महिला सांताक्रूज की रहने वाली हैं और उनकी बेटी विलेपार्ले के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ती है.

  • मुंबई के विलेपार्ले इलाके में तीन स्कूली छात्राओं के यौन उत्पीड़न की गंभीर घटना सामने आई है
  • आरोपी स्कूल वैन चालक पर लड़कियों को वैन में दुर्व्यवहार करने का आरोप है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया
  • शिकायतकर्ता महिला सांताक्रूज की निवासी हैं और उनकी बेटी विलेपार्ले के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ती है
मुंबई:

मुंबई में विलेपार्ले में तीन स्कूली छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई है. इस घटना ने सभी को चौंका कर रख दिया है. इस मामले में एक नामी स्कूल का वैन चालक गिरफ्तार कर लिया गया है. विलेपार्ले इलाके में तीन स्कूली छात्राओं के यौन उत्पीड़न के गंभीर मामले में जुहू पुलिस ने एक स्कूल वैन चालक को गिरफ्तार किया है.

आरोपी स्कूल वैन चालक पर लड़कियों को वैन में बिठाते समय दुर्व्यवहार करने का आरोप है. शिकायतकर्ता महिला सांताक्रूज की रहने वाली हैं और उनकी बेटी विलेपार्ले के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ती है. आरोपी बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने का काम करता था.

लड़कियों ने पूरी घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी. इसके बाद, अभिभावकों की शिकायत पर जुहू पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जिसने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

