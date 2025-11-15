Bihar Result: 129 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही जन सुराज, जानिए PK के किस प्रत्याशी को मिला सबसे ज्यादा वोट

Jan Suraj in Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों को मोट तौरे पर देखें तो यह साफ है कि प्रशांत किशोर ( Prashant Kishor ) की पार्टी जन सुराज खाता तक नहीं खोल सकी. लेकिन क्या बिहार के लोगों ने प्रशांत किशोर को नकार दिया है? यह एक बड़ा सवाल है. प्रशांत किशोर का अगला कदम क्या होगा, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी. लेकिन बिहार के नतीजों को गौर से देखें तो यह साफ है कि जन सुराज ने कई सीटों पर ठीक-ठीक वोट हासिल किए. यह ठीक-ठाक वोट प्रतिशत में तो नहीं दिखेगा लेकिन सीट वाइज रिजल्ट खंगालने पर साफ तौर पर दिखता है.

243 सीटों में से 238 सीटों पर लड़ी जन सुराज

बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का दावा करने वाली जन सुराज 238 सीटों पर चुनाव लड़ी. कई सीटों पर पीके के प्रत्याशी नाम घोषित होने के बाद मैदान छोड़ कर भाग गए. कुछ सीटों पर भाजपा को समर्थन भी दे दिया. ऐसे में अब बात पीके की लड़ी इन 238 सीटों पर करते हैं.

238 में से 129 सीटों पर तीसरे पर रही जन सुराज

238 सीटों पर लड़ी प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज 129 सीटों पर तीसरे पर रही. एक सीट पर जन सुराज का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा. 73 सीटें ऐसी है जहां जन सुराज के उम्मीदवार चौथे नंबर रहे. 24 सीटें ऐसी हैं, जहां जन सुराज के उम्मीदवार 5वें नंबर पर रहे.

238 में 8 सीटें ऐसी हैं, जहां प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार छठे नंबर पर रहे. जबकि दो सीटें ऐसी हैं, जहां जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार सातवें नंबर रही. इसके अलावा आठवें और नौवें नंबर पर रहने वाले जुन सुराजी का नंबर एक-एक है.

जन सुराज के किस उम्मीदवार को मिला सबसे ज्यादा वोट

मढ़ौरा सीट पर जन सुराज के प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिले. यहां से जन सुराज ने नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह को उम्मीदवार बनाया था. नवीन कुमार सिंह को कुल 58190 वोट मिले. वो यहां दूसरे नंबर पर रहे. जबकि मढ़ौरा से RJD के जीतेंद्र कुमार राय 86118 वोट हासिल कर जीतने में सफल रहे.

मढ़ौरा में जन सुराज को 58 हजार वोट मिलने का कारण पीके का करिश्मा नहीं

हालांकि मढ़ौरा में जन सुराज के उम्मीदवार को मिले 58 हजार से ज्यादा वोटों में प्रशांत किशोर करिश्मे का कोई असर नहीं है. दरअसल एनडीए में यह सीट लोजपा (रामविलास) के खाते में थी. जहां से चिराग ने भोजपुरी एक्ट्रेस सीमा सिंह को उम्मीदवार बनाया था. लेकिन नामांकन में गलती के कारण जब सीमा सिंह का नॉमिनेशन रद्द हो गया, तब एनडीए ने जन सुराज के उम्मीदवार नवीन कुमार सिंह को समर्थन देने का ऐलान किया था. इसी कारण नवीन सिंह यहां रेस में रहे.

33 सीटें ऐसी, जहां जन सुराज को मिले वोटों की संख्या जीत के अंतर से अधिक

इसके अलावा बिहार की 33 सीटें ऐसी हैं, जहां जन सुराज को मिले वोटों की संख्या जीत के अंतर से अधिक है. इन 33 में 18 सीटें एनडीए ने जीती. 13 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार को जीत मिली. जबकि एक-एक सीट ऐसी हैं, जहां AIMIM और बसपा को जीत मिली है.

यह भी पढ़ें - Jan Suraj in Bihar Election: बिहार में टांय-टांय फिस्स... कैसे पहले ही चुनावी टेस्ट में फेल हुए प्रशांत किशोर?