NDA को महिलाओं ने जिताया, लेकिन बिहार चुनाव में कितनी महिलाएं जीत रहीं

- बिहार चुनाव में बीजेपी-जेडीयू की अगुवाई वाले एनडीए ने महागठबंधन को भारी मतों से पराजित किया
- महिलाओं ने चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाई और 10 हजार रुपये की योजना ने महिलाओं के समर्थन को बढ़ावा दिया
- 2010 के बाद विधानसभा में सबसे अधिक 33 महिलाएं विजयी हुईं, जो बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा था
बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी-जेडीयू की अगुवाई वाले एनडीए की आंधी में महागठबंधन के दल उड़ गए. बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की जीत के पीछे सबसे बड़ा रोल महिलाओं का माना जा रहा है. 10 हजार रुपये वाली स्कीम गेम चेंजर साबित हुई. अभी तक सबसे ज्यादा महिलाएं 2010 के विधानसभा चुनाव के बाद पहुंची हैं. तब 33 महिलाएं विधायक बनकर विधानसभा पहुंची थीं. हालांकि नीतीश कुमार को नायक बनाने वाली महिलाओं की विधानसभा में स्थिति क्या है, ये भी जान लीजिए...
बिहार विधानसभा 2025 में रुझान में कौन महिलाएं
अलीनगर- मैथिली ठाकुर(JDU)- जीतेंद्र सिंह (कांग्रेस)- 14056
गैगाघाट- कोमल सिंह(जेडीयू) - निरंजन रॉय (आरजेडी)-18222
गोबिंदपुर - पूर्णिमा यादव(LJP R)-(आरजेडी)-16171
औराई- रामा निषाद(BJP)-भोगेंद्र सहनी(VIP)-46561
बाबूबरही-मीना कुमारी(बीजेपी)-अरुण सिंह(आरजेडी)-11208
बलरामपुर-संगीता देवी(एलजेपी)-मो. हसन(AIMIM)-11996
बाराचट्टी- ज्योति देवी(हम)-तनुश्री कुमारी(आरजेडी)-5460
बेलागंज-मनोरमा देवी(जेडीयू)-विश्वनाथ (आरजेडी)-3175
बेतिया-रेणु देवी(बीजेपी)-वाशी अहमद(कांग्रेस)-12679
बोचहन-बेबी कुमारी(एलजेपी)-अमर कुमारी(आरजेडी)-19687
चकाई-सावित्री देवी(आरजेडी)-सुमित कुमारी(जेडीयू)-6056
छपरा-छोटी कुमारी(बीजेपी)-खेसारी लाल(आरजेडी)-1691
धमदहा-लेसी सिंह(जेडीयू)-संतोष कुमार(आरजेडी)-32780
गोबिंदपुर-बिनीता मेहता(एलजेपी)-पूर्णिमा यादव(आरजेडी)-21255
इमामगंज-दीपा कुमारी(हम)-रितु प्रिया(आरजेडी)-25698
जमुई-श्रेयसी सिंह(बीजेपी)-शमशाद आलम(आरजेडी)-37306
केसरिया-शालिनी मिश्रा(जेडीयू)-वरुण विजय(वीआईपी)-13447
कोरहा-कविता देवी(बीजेपी)-पूनम कुमारी(आरजेडी)-24318
नरपटगंज-देवंती यादव(बीजेपी)-मनीष यादव(आरजेडी)-4765
नवादा-विभा देवी(जेडीयू)-कौशल यादव(आरजेडी)-8947
परिहार-गायत्री देवी(बीजेपी)-स्मिता गुप्ता(आरजेडी)-8847
परसा-करिश्मा(आरजेडी)-छोटे लाल(जेडीयू)-14043
फूलपरास-शीला कुमारी(जेडीयू)-सुबोध मंडल(कांग्रेस)-15886
प्राणपुर-निशा सिंह(बीजेपी)-इशरत परवीन(आरजेडी)-12701
सासाराम-स्नेहलता(आरएलएम)-सतेंद्र साह(आरजेडी)-8476
शिवहर-श्वेता गुप्ता(जेडीयू)-नवनीत कुमार(आरजेडी)-13510
त्रिवेणीगंज-सोनम रानी(जेडीयू)-संतोष कुमार(आरजेडी)-3139
वरसालीगंज-अरुणा देवी(बीजेपी)-अनीता(आरजेडी)-138
बिहार में कब कितनी महिलाएं जीतीं
1952 -13
1957-22
1962-24
1967-10
1969-4
1972-13
1977-13
1980-14
1985-14
1990-13
1995-12
2000-14
2005-23
2005-25
2010-33
2015-28
2020-26
(2005 में फरवरी और नवंबर में दो बार चुनाव हुए थे)
