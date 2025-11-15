विज्ञापन
BJP ने वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को किया निलंबित

आरके सिंह को फिलहाल पार्टी से निलंबित किया गया है. कहा जा रहा है कि इसके बाद उन्हें निष्कासित भी किया जाएगा

BJP ने वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को किया निलंबित
  • बीजेपी आरके सिंह के खिलाफ तीन चरणों में निलंबन, शो कॉज नोटिस और निष्कासन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है
  • आरके सिंह पर पार्टी नियमों के तहत अनुशासन बनाए रखने के लिए कार्रवाई की जा रही है
  • आरके सिंह ने एनडीए नेताओं के खिलाफ प्रशांत किशोर के आरोपों का खुले तौर पर समर्थन किया है
बीजेपी से आरके सिंह को बीजेपी ने निलंबित कर दिया है. उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. जानकारी के मुताबिक पार्टी नियमों के मुताबिक यह तीन चरणों में पूरी होगी. पहले निलंबन, फिर शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा और अंत में निष्कासन की कार्रवाई होगी. यह कदम संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया जा रहा है. जबकि कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि नीतीश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाने के बावजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के खिलाफ बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं करने जा रही है. लेकिन अब उनपर कार्रवाई हो ही गई.

आरके सिंह लगातार हमलावर हैं. एनडीए के ताकतवर नेताओं के खिलाफ प्रशांत किशोर के आरोपों का उन्होंने खुलकर समर्थन किया है. उन्हें लगता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने अंदरखाते पवन सिंह को समर्थन देकर उन्हें चुनाव हरवाया था. बाद में उन्होंने बिहार में शराबबंदी खत्म करने की वकालत की और 30 मई को रोहतास में पीएम मोदी की जनसभा से दूर रहे, लेकिन बीजेपी नेताओं के मुताबिक आरके सिंह की जो भी ताकत है वह बीजेपी के संगठन के कारण ही थी.

RK Singh, RK Singh Suspended, BJP
