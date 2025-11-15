BJP ने वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को किया निलंबित

बीजेपी से आरके सिंह को बीजेपी ने निलंबित कर दिया है. उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. जानकारी के मुताबिक पार्टी नियमों के मुताबिक यह तीन चरणों में पूरी होगी. पहले निलंबन, फिर शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा और अंत में निष्कासन की कार्रवाई होगी. यह कदम संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया जा रहा है. जबकि कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि नीतीश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाने के बावजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के खिलाफ बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं करने जा रही है. लेकिन अब उनपर कार्रवाई हो ही गई.

आरके सिंह लगातार हमलावर हैं. एनडीए के ताकतवर नेताओं के खिलाफ प्रशांत किशोर के आरोपों का उन्होंने खुलकर समर्थन किया है. उन्हें लगता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने अंदरखाते पवन सिंह को समर्थन देकर उन्हें चुनाव हरवाया था. बाद में उन्होंने बिहार में शराबबंदी खत्म करने की वकालत की और 30 मई को रोहतास में पीएम मोदी की जनसभा से दूर रहे, लेकिन बीजेपी नेताओं के मुताबिक आरके सिंह की जो भी ताकत है वह बीजेपी के संगठन के कारण ही थी.